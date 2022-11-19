MetroPOLL Araştırma, "HDP yönetiminin Demirtaş'ı yalnız bıraktığını düşünüyor musunuz?" sorusunu sordu, yüzde 67'si hemfikir oldu

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Şu anda hapiste bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'la mevcut HDP yönetimi arasında anlaşmazlık olduğu ve HDP yönetiminin Demirtaş'ı yalnız bıraktığı iddia ediliyordu. MetroPOLL Araştırma da bu iddiaları başta HDP'liler olmak üzere diğer siyasi parti seçmenlerine sordu.

HDP'LİLER DEMİRTAŞ'IN YALNIZ BIRAKILDIĞINI DÜŞÜNMÜYOR

Ankette, 'HDP yönetiminin Demirtaş'ı yalnız bıraktığını düşünüyor musunuz?' sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 23,2'si "Evet" derken, yüzde 60,4'ü "Hayır" dedi. Fikri ya da cevabı olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 16,4 oldu. HDP seçmenleri bazında ise yüzde 31.1'i Demirtaş'ın yalnız bırakıldığını düşünürken, yüzde 67.1'i de bu durumu reddetti.

İşte anket tablosu: