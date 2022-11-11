Z kuşağına oy tercihleri soruldu! Yüzde 25 oranında Millet İttifakı birinci çıkarken yüzde 32'lik kesim kararsız olduğunu söyledi

2023'de ilk defa oy kullanacak 6 milyon seçmen, seçimlerin sonuçları için büyük önem arz ediyor. Siyasi partilerde bu kesimin oyunu almak için yoğun çaba sarf ederken MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, Z Kuşağı üzerinde yapılan son seçim anketini yayımladı. Sonuçlarda kararsız seçmenin oranı ise dikkat çekti.

MİLLET İTTİFAKI İLK SIRADA

Anket sonuçlarına göre, Z Kuşağı'nın ilk kez oy kullanacak seçmenin yaklaşık yüzde 25'i Millet İttifakı'nı destekliyor. Yüzde 22'si Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söylüyor. HDP'nin oy oranı yüzde 13,9 diğer partilere oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 7,6 oldu.

İlk kez oy kullanacak Z Kuşağı seçmeninin yüzde 31,9'u ise 'kararsız'.