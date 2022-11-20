MetroPOLL, HDP'lilere Selahattin Demirtaş'ı sordu! Yüzde 60'ı aynı fikirde - Son Dakika
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MetroPOLL, HDP'lilere Selahattin Demirtaş'ı sordu! Yüzde 60'ı aynı fikirde

20.11.2022 00:05

MetroPOLL Araştırma tarafından son günlerde HDP yönetimiyle fikir ayrılığı yaşadığı öne sürülen Selahattin Demirtaş hakkında bir anket yapıldı. Ankette "HDP yönetiminin Demirtaş'ı yalnız bıraktığını düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Soruya cevap veren HDP'lilerin yüzde 67.1'i "Hayır" dedi.

Şu anda hapiste bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'la mevcut HDP yönetimi arasında anlaşmazlık olduğu ve HDP yönetiminin Demirtaş'ı yalnız bıraktığı iddia ediliyordu. MetroPOLL Araştırma da bu iddiaları başta HDP'liler olmak üzere diğer siyasi parti seçmenlerine sordu.

HDP'LİLER DEMİRTAŞ'IN YALNIZ BIRAKILDIĞINI DÜŞÜNMÜYOR

Ankette, 'HDP yönetiminin Demirtaş'ı yalnız bıraktığını düşünüyor musunuz?' sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 23,2'si "Evet" derken, yüzde 60,4'ü "Hayır" dedi. Fikri ya da cevabı olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 16,4 oldu. HDP seçmenleri bazında ise yüzde 31.1'i Demirtaş'ın yalnız bırakıldığını düşünürken, yüzde 67.1'i de bu durumu reddetti.

İşte anket tablosu:

MetroPOLL, HDP'lilere Selahattin Demirtaş'ı sordu! Yüzde 60'ı aynı fikirde
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SON DAKİKA: MetroPOLL, HDP'lilere Selahattin Demirtaş'ı sordu! Yüzde 60'ı aynı fikirde - Son Dakika
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