Metropoll'den çarpıcı seçim anketi! Babacan ikinci turda Erdoğan'ı geçiyor

Kubilay Çınar:

Parti binasında mi yapmışlar bu anketi, her seçim öncesi aynı yalan aynı senaryo aynı oyuncular yok Erdoğan kaybetti bu defa şimdi kaybedecek vs vs, seçim akşamı hepinizi bekleriz o Erdoğan kaybecek nidaları atan zavallılar