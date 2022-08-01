Metropoll'den çarpıcı seçim anketi! Babacan ikinci turda Erdoğan'ı geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Metropoll'den çarpıcı seçim anketi! Babacan ikinci turda Erdoğan'ı geçiyor

01.08.2022 12:36
Metropoll'den çarpıcı seçim anketi! Babacan ikinci turda Erdoğan'ı geçiyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin çıkaracağı adayın kim olacağına dair belirsizlik devam ederken Metropoll Araştırma Şirketi, yaptığı kamuoyu yoklamasında Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde 2. tura kalması durumunda tüm adaylara karşı kaybettiğine dair bir anket çalışması yayımladı. Anket sonuçlarında DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın da Erdoğan'ı ikinci turda geçmesi dikkat çekti.

Metropoll Araştırma'nın bilgisayar destekli telefonda anket yöntemiyle yaptığı ankette katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura aşağıda yer alan adaylar kalırsa hangi adaya oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Soruyu yanıtlayan 2091 kişinin cevaplarına göre Erdoğan, hiçbir aday karşısında galip gelemiyor.

EN BÜYÜK FARKI MANSUR YAVAŞ ATTI

Araştırmadan yansıyanlar şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı seçiminin olası ikinci turuna senaryosunda Erdoğan ve Mansur Yavaş'ın kalması halinde Erdoğan yüzde 37,7 oy alırken Yavaş yüzde 53,9 alıyor.

Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu kalırsa; Erdoğan yüzde 42,3 oy alırken İmamoğlu yüzde 48,6 oy alıyor.

AKŞENER VE BABACAN DA ERDOĞAN'I GEÇTİ

Erdoğan ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ikinci tura kalması halindeErdoğan yüzde 42,3 oy alırkenAkşener ise yüzde 46,4 alıyor.

Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarışırsa; Erdoğan yüzde 42,7 oy alırken Kılıçdaroğlu yüzde 45,4 oy alıyor.

Son olarak Erdoğan ile DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın yarışması halinde Erdoğan; yüzde 41,2 oy alırken Ali Babacan yüzde 44,5 oy alıyor.

YORUMLAR (4)
  • Kubilay Çınar: Parti binasında mi yapmışlar bu anketi, her seçim öncesi aynı yalan aynı senaryo aynı oyuncular yok Erdoğan kaybetti bu defa şimdi kaybedecek vs vs, seçim akşamı hepinizi bekleriz o Erdoğan kaybecek nidaları atan zavallılar Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Metropoll'den çarpıcı seçim anketi! Babacan ikinci turda Erdoğan'ı geçiyor - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:23 Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımı Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
15:22 CHP, olağanüstü toplantıya çağırmıştı! Meclis yeterli sayıya ulaşamayınca çağrı düştü
15:15 İtalyan basını, Trabzonspor'un Napoli'den ayrılan yıldız golcüyü transfer etmek istediğini öne sürdü
15:15 CHP'nin, TBMM'yi olağanüstü toplama çağrısı yeterli sayıya ulaşamadı
14:59 Galatasaray'ın Ali Akman için görüşmeleri sürüyor
14:50 CNN International'dan korkutan açıklama: Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor
14:31 Fenerbahçe, Slovacko mücadelesine çok sayıda eksikle çıkacak
14:31 Aydın'da yüksek seste müzik çalıp tevhit bayrakları sallayan konvoy hakkında inceleme başlatıldı
14:31 Billur Kalkavan'dan endişelendiren sözler: Nefes almakta zorlanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 15:38:51. #1.13#
SON DAKİKA: Metropoll'den çarpıcı seçim anketi! Babacan ikinci turda Erdoğan'ı geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement