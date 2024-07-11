Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3 - Son Dakika
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Politika

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3

Metropoll Araştırma Şirketi'nin Haziran 2024 genel seçim anketine göre, CHP'nin oy oranı yüzde 22,5 ile AK Parti'yi yüzde 0,3 oranında geçti. Kararsız ve cevapsızlar dağıtıldığında CHP yüzde 32,8 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 32,4 ile ikinci parti oldu.

11.07.2024 11:27
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Metropoll'ün yaptığı son genel seçim anketine göre, CHP'nin oyu AK Parti'yi yüzde 0,3 oranında geçti. Özer Sancar'ın kurucusu ve yöneticisi olduğu Metropoll araştırma şirketi, her ay düzenli olarak yaptığı anketlerin Haziran 2024 sonuçlarını paylaştı. Buna göre kararsız ve cevapsızlar dağıtılmadan, AK Parti'nin oyu yüzde 22,2 olarak çıkarken, 31 Mart seçimlerinin galibi CHP'nin oyu ise yüzde 22,5 olarak ölçümlendi. Ankete göre; kararsız seçmen dağıtıldığında yüzde 32,8'le CHP birinci parti olurken, AK Parti ise yüzde 32,4'le ikinci sırada yer aldı. Ankette, kararsızlar oransal dağıtılmadan yüzde 7,2 çıkan DEM Parti, kararsız ve cevapsız oylar eklendiğinde yüzde 10,5'le üçüncü oldu. Oyu yüzde 4,8 olarak ölçümlenen MHP ise, kararsız oyların eklenmesiyle yüzde 7'yle 4'üncü olarak hesaplandı.

Ankete göre kararsız oyların eklenmesiyle partilerin aldığı oy oranları şu şekilde ölçüldü:

CHP: Yüzde 32,8

AK Parti: Yüzde 32,4

DEM Parti: Yüzde 10,5

MHP: Yüzde 7

İYİ Parti: Yüzde 5,8

Yeniden Refah: Yüzde 4,

Diğer: Yüzde 7

14 MAYIS 2023 SEÇİM SONUÇLARI ŞÖYLE:

AKP: yüzde 35.52

CHP: 25.41

MHP: 10.04

İYİ Parti: 9.9

DEM Parti: 8.79

YRP: 2.86

Diğer partiler: 7.68

Cumhuriyet Halk Partisi, MetroPOLL, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mustafa karaca: Bu oyların chp olduğunu kim inanır.herkes kimin oyları olduğunu biliyor. 10 15 Yanıtla
    Hursit Yavas: Hiç alakası yok millet AKP den bınaldığı için en yakın rakibine kaydı oyları benim etrafımda yğzletce var ! Mhp den iyi partiden de kayan çok var 14 4 YoH null: kimin oyu sanıyorsun hangi mantıkla akp lisi bile veriyor mhp lisi bile sen uyuyon kardeşim 18 yaşına yeni girmislerde var yani kalkipta kimin oyu dediğin zaman mantıksız oluyor yani 8 1
  • Ali Arslan: Ben sokağa bakarım,sokakta artık biri akp yi destekler konuşma yapsın millet düşman görmüş gibi saldırıyor,aslında bunu öğrenmenin en iyi yolu erken seçim ve halk erken seçim istiyor 14 5 Yanıtla
  • Hursit Yavas: Mhp o rakamları bir daha asla göremez . Bu haberin amacı mhp nin biz olmadan bir hiçain mesajıdır akp ye ! 11 7 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI: Bu kadar zam, vergi soygundan sonra, AKP hala yüzde 30 değil,yüzde 15 bile alamaz.Chp ye de çok güvenildiğini sanmıyorum, iktidar çok kötü olunca ? 11 2 Yanıtla
  • Mert Doğan: Yavaş he he, çok işe yariyiorlarmış gibi oran açıklıyorlar 4 1 Yanıtla
  • hakan eryiğit: Bir parti düşünün ki iktidarken bile devletin tüm imkanlarına yandaş medyalarına rağmen ikinci partiye düşsün 3 0 Yanıtla

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