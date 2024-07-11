Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3

Mustafa karaca:

Bu oyların chp olduğunu kim inanır.herkes kimin oyları olduğunu biliyor.

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Hursit Yavas: Hiç alakası yok millet AKP den bınaldığı için en yakın rakibine kaydı oyları benim etrafımda yğzletce var ! Mhp den iyi partiden de kayan çok var 14 4