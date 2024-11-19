Mevcut Başkan Büşra Kanat güven tazeledi - Son Dakika
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Politika

Mevcut Başkan Büşra Kanat güven tazeledi

Mevcut Başkan Büşra Kanat güven tazeledi

AK Parti Pazaryeri İlçe Kadın Kolları Kongresi düzenlenirken, mevcut başkan Büşra Kanat güven tazeledi.

19.11.2024 09:53  Güncelleme: 09:54
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AK Parti Pazaryeri İlçe Kadın Kolları Kongresi düzenlenirken, mevcut başkan Büşra Kanat güven tazeledi.

Kongreye, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Aydemir, Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey ve partinin kadın üyeleri katıldı. Gerçekleşen kongrede seçime tek liste halinde giren mevcut başkan Büşra Kanat güven tazeledi. Kanat, "AK Parti siyasetinin 22 yıldır gözbebeği, Türkiye'de olduğu gibi Pazaryeri ilçemizde de gizli kahramanları AK kadınlarımızdır. Kadınların fedakarlığı, emeği ve duası ile bu kutlu davada başarılı sonuçlar aldık ve almaya devam edeceğiz inşallah" sözlerine yer verdi.

"Her seçim döneminde eşinden çocuğundan feragat ederek kapı kapı gezen AK kadınları tebrik ederim"

Konuşmasına devam eden Kanat, "İlçemizde özellikle her seçim döneminde eşinden çocuğundan feragat ederek kapı kapı gezip Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasını anlatan AK yürekli kadın arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kurulduğu günden itibaren kadınları siyasetin öznesi yapan, değer veren, ülkemize çağ atlatan Cumhurbaşkanımız ile aynı çatı altında siyaset yapıyor olmanın engin gururunu hep yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bu bilinçle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesine Pazaryeri ilçemizden güçlü bir omuz verebilmek için çabalıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mevcut Başkan Büşra Kanat güven tazeledi - Son Dakika

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