Üye Girişi
Meydan okudu! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim - Son Dakika

Meydan okudu! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim

08.02.2022 15:39

Kemal Kılıçdaroğlu "Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın, Onu sandıkta göndereyim. Siyasi olarak çağrım budur. Halkın zamanında seçimi bekleyecek hali kalmadı. Hemen erken seçim kararı alınmalı ve Erdoğan sandıkta gönderilmelidir" diye konuşut.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun bir süreden bu yana devam ettirdiği erken seçim çağrılarını yineledi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez aday olamayacağı yönündeki tartışmalara, derinleşen ekonomik krize ve işçi eylemlerine ilişkin Halk TV'den Fikret Bila'ya açıklamalarda bulundu.

"ERKEN SEÇİMDE ADAYLIĞINA ENGEL YOK"

Seçimin normal zamanda yapılması durumunda Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'ya göre aday olamayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Benim kastım Meclis'in erken seçim kararı alması halinde Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına bir engel olmadığıdır" dedi.

"ERDOĞAN KARŞIMA ÇIKSIN, ONU SANDIKTA GÖNDEREYİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasi olarak meydan okuyan Kılıçdaroğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "O da zamanında bir seçimde üçüncü kez aday olamayacağını biliyor, onun için böyle konuşuyor. Ama biz erken seçim istiyoruz. Hem de hemen. Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim. Siyasi olarak çağrım budur. Halkın zamanında seçimi bekleyecek hali kalmadı. Hemen erken seçim kararı alınmalı ve Erdoğan sandıkta gönderilmelidir. Benim talebim ve kastım budur."

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Fikret Bila, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meydan okudu! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:39 Meydan okudu! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim
15:37 Macron ile yaptığı görüşme olay olmuştu! İşte Putin'in anlatmak istedikleri
15:32 Benzia yeniden Süper Lig'e dönüyor!
15:31 Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor
15:13 Uzmanlar uyardı: Antibiyotiğe dayanıklı cinsel yolla bulaşan hastalık giderek artıyor
15:10 Kafelerde ücretli ısıtıcı sistemi yayıldı! 4 liradan başlayan uygulama 5-15 lira arasında değişiyor
14:59 Ispartalılar, tüm zararlarını kuruş kuruş tazmin edebilir! Tüketici Derneği Başkanı açıkladı
14:51 Son Dakika: Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
14:44 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra ve Sanem'i tehlikeli bir yolculuk bekliyor
14:36 Destan'da bugün neler olacak? Akkız ve Batuga neden ayrı kalmak zorunda?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 15:46:29. #1.12#
SON DAKİKA: Meydan okudu! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement