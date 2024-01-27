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MHP, 1 il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adayını açıkladı - Son Dakika
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MHP, 1 il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adayını açıkladı

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart yerel seçimleri öncesi 11'inci etap adaylıkları kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı. Yozgat adayı Ömer Açıkel, Akdağmadeni'nde Nezih Yalçın, Sorgun'da Mustafa Erkut Ekinci, Şefaatli'de Müjdat Karaca, Yerköy'de Oğuzhan Oğuz, Isparta Senirkent'te ise Hüseyin Baykal belediye başkan adayı oldu.

MHP, 1 il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adayını açıkladı
27.01.2024 - 13:59,  Güncelleme: 14:01
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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP), 1 il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart yerel seçimleri öncesi 11'inci etap adaylıkları kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı. Durmaz, partinin yetkili kurullarının değerlendirmesi ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı ile '31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 1 il, 5 ilçe, 49 belde belediye başkan adayının kesinleştiğini belirtti. Durmaz'ın açıkladığı listeye göre Yozgat adayı Ömer Açıkel olurken, Yozgat'ın ilçeleri Akdağmadeni'nde Nezih Yalçın, Sorgun'da Mustafa Erkut Ekinci, Şefaatli'de Müjdat Karaca, Yerköy'de Oğuzhan Oğuz, Isparta Senirkent'te ise Hüseyin Baykal belediye başkan adayı oldu. Listede 49 beldenin adayı da yer aldı.

Kaynak: DHA
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