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MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için 55 belediye başkanı adayını açıkladı - Son Dakika
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MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için 55 belediye başkanı adayını açıkladı

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için 3 ilçe ve 52 belde olmak üzere toplamda 55 belediye başkanı adayını açıkladı. Partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla adaylar belirlendi. İzmir Tire, Çanakkale Eceabat ve Nevşehir Hacıbektaş'ta aday gösterilen isimler arasında yer aldı. Ayrıca Çorum, Gümüşhane, Nevşehir, Tokat ve Osmaniye'deki bazı beldelerde de MHP'nin adayları açıklandı.

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için 55 belediye başkanı adayını açıkladı
25.01.2024 - 14:09,
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MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için 3 ilçe ve 52 belde olmak üzere, 55 belediye başkanı adayını açıkladı.

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belediye başkanı adayları belirlendi.

Bu kapsamda İzmir Tire'de Arif Demirkan, Çanakkale Eceabat'ta Hakan Elik, Nevşehir Hacıbektaş'ta ise Hulisi Kurt'u aday gösteren MHP, Çorum, Gümüşhane, Nevşehir, Tokat ve Osmaniye'deki bazı beldelerde de adaylarını açıkladı.

Kaynak: AA
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Hacıbektaş, İzmir, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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