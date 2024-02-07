MHP, 5 ilçe ve 50 beldenin belediye başkan adayını açıkladı - Son Dakika
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Politika

MHP, 5 ilçe ve 50 beldenin belediye başkan adayını açıkladı

MHP, 5 ilçe ve 50 beldenin belediye başkan adayını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 14'üncü etap adaylıklarının belirlendiğini söyledi. Durmaz, bu kapsamda, 5 ilçe ve 50 beldede daha adayların belirlendiğini kaydetti.

07.02.2024 15:20  Güncelleme: 15:21
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MHP, 5 ilçe ve 50 beldenin belediye başkan adayını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 14'üncü etap adaylıklarının belirlendiğini söyledi. Durmaz, bu kapsamda, 5 ilçe ve 50 beldede daha adayların belirlendiğini kaydetti.

Kaynak: DHA

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