MHP Aliağa'da Nuray Aydemir güven tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP Aliağa'da Nuray Aydemir güven tazeledi

MHP Aliağa\'da Nuray Aydemir güven tazeledi
13.07.2026 09:30  Güncelleme: 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Teşkilatının 15. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Nuray Aydemir, tek liste ile girilen seçimde delegelerin oylarını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Teşkilatının 15. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Nuray Aydemir, tek liste ile girilen seçimde delegelerin oylarını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

MHP Aliağa İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi, Aliağa Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ömer Fatih Şimdi oy birliği ile Divan Başkanı seçildi.

Kongreye MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir, Aliağa Ülkü Ocakları Başkanı Çağatay Ulu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mahmut Koç, Aliağa Anahtar Parti İlçe Başkanı İlker Türker, Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Seyhan Öz, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek MHP Aliağa İlçe başkanları Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Aliağa Belediye meclis üyeleri ile mahalle muhtarları ve çok sayıda delege katıldı.

"Makamlar geçici, kalıcı olan sadakat ve hizmettir"

Kongrede konuşma yapan MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, kongrelerin birlik ve beraberliği pekiştiren önemli birer demokrasi şöleni olduğunu vurguladı. Görev süresi boyunca uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Aydemir, "Bizler bu kutlu hareketin Aliağa'daki neferleri olarak Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in ortaya koyduğu 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışını rehber edinerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aliağa, MHP belediyeciliğinin hizmet anlayışını 3 dönemdir başarıyla temsil etmektedir. Üç hilali başarılı projeleri ile dalgalandıran Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizim anlayışımızda şahıslar değil, dava esastır. Makamlar geçici, kalıcı olan sadakat, vefa ve hizmettir" dedi.

"Bu bayrağı daha ilerilere taşıyacaklar"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, "Genel Başkanımızın talimatlarıyla 'Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda' temasıyla başlatılan ilçe kongrelerimizin Aliağa ayağında bir araya geldik. Bu davayı bizlere emanet eden Başbuğumuz Alparslan Türkeş başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ilçe teşkilatımızda iz bırakan ebediyete uğurladığımız Abdürrahim Aydemir başkanımızı rahmetle yad ediyorum. Görevi alacak olan ilçe başkanım ve yöneticilerimizin bu bayrağı lekeletmeden daha ilerilere taşıyacağına gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.

"İç cephe sağlam olmadan dış cephe korunamaz"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, küresel güç mücadelelerine ve terör örgütleri üzerinden yürütülen senaryolara dikkat çekerek, "Genel Başkanımızın yıllardır ifade ettiği 'İç cephe sağlam olmadan dış cephe korunamaz' fikriyle hareket ediyoruz. Terörün beslendiği zemini kurutmak yetmez; kardeşlik güçlendirilmeli, millet olma şuuru kuvvetlendirilmeli diye düşünüyoruz. Elbette, elbette bu tablodan rahatsız olanlar vardır. Yıllarca kavgadan beslenenler, milletimizin gözyaşından siyaset üretenler, Türkiye'nin enerjisini tüketerek küresel planlara hizmet etmektedirler. Bugün yenildiklerini görüyorlar. Biz de hep beraber buna şahit oluyoruz. Onun için öfkeliler, iftira atıyorlar, kara propaganda yapıyorlar, bu kutlu yürüyüşü durdurmaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar.

Liderimiz Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısından itibaren İzmir il teşkilatı olarak mahalle mahalle, köy köy gezerek insanlarımızı dinledik. Gördük ki milletimiz meseleyi çok iyi anlıyor ve destek veriyor.

Biz, İzmir teşkilatı olarak Liderimiz Devlet Bahçeli'nin gösterdiği istikametten ayrılmadan; devletimizin bekası, milletimizin huzuru, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda durmadan, usanmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Milletimiz var olsun. Devletimiz payidar olsun" ifadelerini kullandı.

"Aliağa için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Aliağa'nın bölgedeki önemine değinen Osmanağaoğlu, "Aliağa her zaman güzel ve özel bir ilçemiz. Seçim meydanlarında verdiğimiz sözleri unutmadık. Türkiye'de '100 İl' ve '1000 İlçe' projesi gündeme geldiğinde, Aliağa'nın il olması noktasındaki mücadeleyi Belediye Başkanımızla birlikte sonuna kadar vereceğiz" dedi. Terörsüz Türkiye idealinin önemine değinen Osmanağaoğlu, "Terörsüz Türkiye, ülkemizin gerçek potansiyelini harekete geçirecek anahtardır. Demokrasi anlayışı sakat, milliyetçilik söylemleri sahte olanlara Türk milleti itibar etmemiştir, etmeyecektir. Mavi Vatan'da verilen beka mücadelesini hiçe sayanlara, Gök Vatan'daki milli şuuru küçümseyenlere, hatta gösterilen gayretlere de alerji duyanlara rağmen; geleceğin büyük ve lider ülkesi, Türk milletinin desteğiyle, Cumhur İttifakı'nın omuzlarında, Milliyetçi Hareket Partisi'nin imzasıyla yükselmeye devam edecektir" diye konuştu.

207 delegeden tam destek

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimlerde, kongrede oy kullanan 207 delegenin tamamının oyunu alan mevcut başkan Nuray Aydemir, yeniden MHP Aliağa İlçe Başkanlığı görevine seçilerek güven tazeledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Nuray Aydemir, Politika, Aliağa, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Aliağa'da Nuray Aydemir güven tazeledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
Türkiye’nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık Türkiye'nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık
Afyonkarahisar’da feci kaza: Çift öldü, bebekleri ağır yaralı Afyonkarahisar'da feci kaza: Çift öldü, bebekleri ağır yaralı
Vergi borcu olanlar dikkat 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor
Kılıçdaroğlu’na bir şok daha Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi
Cide’de otomobil denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti Cide'de otomobil denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti
Sahilde bulunan kum zambakları koruma altına alındı: Koparana 699 bin 245 TL ceza kesiliyor Sahilde bulunan kum zambakları koruma altına alındı: Koparana 699 bin 245 TL ceza kesiliyor

10:20
MİT’ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu Talip Güler Türkiye’ye getirildi
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Talip Güler Türkiye'ye getirildi
10:13
Avukat Ece Güner, Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Avukat Ece Güner, Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı
10:04
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
09:53
Savaşta bir ilk ABD İran’a karşı yeni silahını sahaya sürdü
Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü
09:05
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
09:04
FETÖ’ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı
FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı
08:17
İsrail’den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı Türkiye gelişmeleri yakından izliyor
İsrail'den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye gelişmeleri yakından izliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 10:28:29. #7.13#
SON DAKİKA: MHP Aliağa'da Nuray Aydemir güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.