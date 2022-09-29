MHP'li Taşlıçay: "Kültür taşıyıcılarımızla ilgili kanun teklifimizi Meclis'e sunduk" - Son Dakika
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MHP'li Taşlıçay: "Kültür taşıyıcılarımızla ilgili kanun teklifimizi Meclis'e sunduk"

29.09.2022 13:49
MHP'li Taşlıçay: "Kültür taşıyıcılarımızla ilgili kanun teklifimizi Meclis'e sunduk"

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, sözlü ve yazılı kültür taşıyıcılarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında, alanlarına uygun nitelikte istifade edilmesi için kanun tekliflerini sunduklarını bildirdi.

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, sözlü ve yazılı kültür taşıyıcılarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında, alanlarına uygun nitelikte istifade edilmesi için kanun tekliflerini sunduklarını bildirdi.

Taşlıçay, Meclis'te UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi Adem Göçer ve beraberindeki heyetle basın toplantısı düzenledi.

MHP'li Taşlıçay, sözlü ve yazılı kültür taşıyıcılarının gelenek aktarıcılarından halk ozanları, aşıklar, enstrüman, ses ve enstrüman icracılarının, Kültür ve Turizm Bakanlığınca maddi, manevi desteklenmesi gerektiğini belirtti.

MHP olarak sözlü ve yazılı kültür taşıyıcıları için Meclis Başkanlığına kanun teklifi sundukları bilgisini veren Taşlıçay, şöyle konuştu:

"MHP olarak, sözlü ve yazılı kültür taşıyıcılarımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında alanlarına uygun nitelikte istifade edilmeleri yönünde kanun teklifimizi yüce Meclis'e sunduk. Kanun teklifimizde önerdiğimiz istihdam modeliyle, somut olmayan kültürel miras aktarıcılarının yaşamın dinamikleri doğrultusunda icra ve aktarımlarından uzaklaşmalarının önüne geçilecek, birikimlerinden istifade edilebilecek, gelenek aktarımında kolaylık sağlanacaktır. Biz Aşık Veysel'in toprağına sevdasını, Hacı Bektaş-ı Veli'nin niyazını, Muharrem Ertaş'ın avazını, Çekiç Ali'nin, Hacı Taşan'ın tellendirdiği bozlakların havasını ve Neşet Ertaş'ın o güzel gönül dünyasını gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Dileğimiz odur ki; kanun teklifimizin yasalaşmasıyla, yorulup giden Neşet Ertaş'ımızı hatırasına yaraşır bir şekilde yad edelim, mirasının garip kalmaması için gayretimizle ruhunu şad edelim."

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Taşlıçay, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Taşlıçay: 'Kültür taşıyıcılarımızla ilgili kanun teklifimizi Meclis'e sunduk' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP'li Taşlıçay: "Kültür taşıyıcılarımızla ilgili kanun teklifimizi Meclis'e sunduk" - Son Dakika
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