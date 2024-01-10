MHP Antalya\'da 3 ilçe belediye başkan adayını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Antalya'da kesinleşen 3 ilçe belediye başkan adayının ismini duyurdu. Alanya'da mevcut Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tekrar aday gösterilirken, Demre'den İbrahim Oğuz, Gazipaşa'dan ise Mustafa Aksoy aday gösterildi.

Yerel seçimler için takvim işlemeye devam ederken siyasi partiler de adaylarını açıklamaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart'ta yapılacak seçimler için 2 büyükşehir, 12 il ve 41 büyükşehir İlçe belediye başkan adayını açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, tarafından paylaşılan listede Antalya'dan 3 ilçe yer aldı. Bunlardan Alanya'da mevcut Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tekrar aday gösterilirken, Demre'den İbrahim Oğuz, Gazipaşa'dan ise Mustafa Aksoy aday gösterildi. - ANTALYA