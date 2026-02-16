MHP Bodrum İlçe Başkanı Basınla Buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Başkanı Engin Galipoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bitez Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen etkinliğe, Muğla ve Bodrum Belediyeleri Meclis Üyesi Rıza Karakaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilçede görev yapan basın mensupları katıldı.

Etkinlikte, ilçenin güncel konuları değerlendirildi.