MHP Bursa Milletvekili: Birliği ve dirliği sağlamanın yolu Cumhur İttifakı

Politika

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, birliği ve dirliği sağlamanın yolunun Cumhur İttifakı olduğunu söyledi.

MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mahalle başkanlarıyla istişare toplantısına Yıldırım'da 71 mahallenin eksiksiz katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, "Geçmişten günümüze Bursa teşkilatlarımızın dinamik ve etken gücü olan Yıldırım ilçemizin seçimlere hazır olduğunu görüyoruz. Seçimlere kısa bir süre kalmışken Türkiye'nin durumunu göz önüne aldığımızda birliği ve dirliği sağlamanın yolunun Cumhur İttifakı olduğunun hepimiz farkındayız. Türk ve Türkiye Yüzyılının inşasında üzerimize düşen görev ve misyonları yerine getirmek için, her birimiz aynı inanç, istikrar ve kararlılıkla sahalarda olamaya devam edeceğiz" dedi.

MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı ise, "Mahalle temsilcilerimiz, partimizin mahallelerde bulunan medarı iftiharları ve partimizin dışarıya açılan yüzüdür. Şu ana kadar sahada yapmış olduğumuz çalışmalarla girilmedik ev, sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmamak için çeşitli vesilelerle hemşehrilerimizle bir araya gelerek sokağın nabzını tuttuk. Tutmaya da devam edeceğiz. Samimiyet üzerine ektiğimiz köklü birliktelik tohumlarını sulamak için önümüzdeki 48 günümüzü en verimli şekilde değerlendirme sorumluluğu ile, Cumhur İttifakımızın hem Yıldırım da hem de Bursa'mız da filiz vererek yeşereceğine inancımız tamdır. Vakit, ayırmadan, ayrışmadan Bursa için canla başla çalışmaya ivme kazandırma vaktidir" şeklinde konuştu. - BURSA