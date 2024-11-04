MHP'de Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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Politika

MHP'de Birlik ve Beraberlik Vurgusu

MHP Grup Başkanvekili Kılıç, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak Trabzon'daki hedeflerini açıkladı.

04.11.2024 14:47
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MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, "Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilirse tek bir hedefe odaklanılırsa başarılı olmamak için hiçbir sebep yok. Yeter ki birliğimiz, dirliğimiz daim olsun, iri olalım, bir olalım ve diri olalım." dedi.

Kılıç, MHP Trabzon İl Başkanlığına atanan Tolgay Sivrikaya ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl binasında gerçekleşen ziyarette Kılıç, "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" ana temasıyla başlattıkları bölge istişare toplantıları kapsamında, Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte dün Rize'de olduklarını söyledi.

Kılıç, Rize'deki toplantıya Artvin ve Trabzon illerinden de katılım sağlandığını dile getirerek, "Orada dün gayet coşkulu, heyecanlı, verimli bir istişare toplantısı geçekleştirdik. Oradaki heyecanı, arzuyu, isteği gördük. İnsanlarımızın partimize, Sayın Genel Başkanı'mıza olan teveccühlerini gördük. Çok memnun olduk." dedi.

Trabzon İl Başkanlığına atanan Sivrikaya'ya da hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istediğini ifade eden Kılıç, "Trabzon'u yakından takip ediyorum. Her zaman Trabzon'daki arkadaşlarımızın, teşkilatımızın ne kadar istekli, ne kadar arzulu, ne kadar heyecanlı ilk günkü heyecanla, coşkuyla çalışmalarını yaptıklarını biliyorum. Şimdi daha taze kan geldi, yeni bir kan geldi, yeni bir teşkilat, yeni bir coşkuyla inşallah Milliyetçi Hareket Partisinin Trabzon'daki etki alanını çok daha yukarılara taşıyacak." diye konuştu.

Kılıç, Trabzon'daki amaçlarının en az bir milletvekili çıkartabilmek olduğunu aktararak, "Böyle birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilirse tek bir hedefe odaklanılırsa başarılı olmamak için hiçbir sebep yok. Yeter ki birliğimiz, dirliğimiz daim olsun, iri olalım, bir olalım ve diri olalım." ifadesini kullandı.

Sivrikaya'nın, yönetim kurulu üyelerinin ve teşkilat kademelerinin başarılı olacağına inandığını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Bazen bir ayrıcalık da yapıyorum doğrusu, buradaki kadın teşkilatımız da bu noktada Asenalarımızın da çok daha fazla çalışarak bundan sonrasında MHP'nin, partimizin burada daha güçlü olması hususunda çok büyük bir rol üstleneceklerinden yüzde yüz eminim. Ben hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Şimdiye kadar çok güzel işler yaptınız, onu da ifade edeyim, yakinen takip ediyorum. Hiçbir zaman heyecanınız ve coşkunuz azalmadı, artarak devam ediyor. Birlik ve beraberlik için ortak payda nedir burada? Trabzon. Ortak payda nedir? MHP. Bitti. Bu ortak paydadan hareket edersek bizim başarılı olmamamız için hiçbir sebep yok. İnşallah bir dahaki sefer geldiğimizde çok daha büyük başarıları kutlamak için burada oluruz. Milletvekillerini kutlamak için burada oluruz. Ne mutlu bize ki üç hilalin altında vatanımız, milletimiz ve özelde de Trabzon için gayret sarf ediyoruz."

İl Başkanı Sivrikaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kılıç'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından ziyaret basına kapalı olarak devam etti.

Ziyarette, yönetim kurulu üyeleri ve partililer yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP'de Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika

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