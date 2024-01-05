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MHP'den basın mensuplarına özel pasaport teklifi - Son Dakika
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MHP'den basın mensuplarına özel pasaport teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 15 yıl kıdemi bulunan basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilmesine yönelik kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını açıkladı. Özdemir, bu teklifin ülkemizin medya diplomasisini güçlendireceğine inandıklarını ve tüm basın mensuplarının yanında olacaklarını belirtti.

MHP\'den basın mensuplarına özel pasaport teklifi
05.01.2024 - 15:42,  Güncelleme: 15:45
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 yıl kıdemi bulunan basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilmesine yönelik kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilebilmesine yönelik kanun teklifimizi meclisimize sunduk. Ülkemizin medya diplomasisini daha da güçlendirmesi gerektiği inancıyla hazırladığımız kanun teklifimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. MHP olarak milli birlik ve beraberliğimizde kenetlendiğimiz tüm basın mensuplarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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