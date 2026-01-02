MHP'den harekat sinyali gibi sözler: SDG'nin hak ettiği son yaklaşıyor - Son Dakika
MHP'den harekat sinyali gibi sözler: SDG'nin hak ettiği son yaklaşıyor

02.01.2026 16:01
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, YPG/SDG'nin Suriye hükümetiyle imzaladığı 10 Mart Mutabakatı'na uymadığı söyleyerek Türkiye'nin bu konuda taviz vermeyeceğini yazdı. Çiçek, Bahçeli'nin "sonu vahim olacaktır" sözlerini hatırlatıp, Zeytin Dalı Operasyonu'ndaki sürecin benzerinin yeniden yaşanabileceğini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, YPG/SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uymadığını hatırlatarak çok konuşulacak ifadeler kullandı. Çiçek, Bahçeli'nin yeni yıl mesajındaki "Aksi hâlde, sonu vahim olacaktır" sözlerini hatırlatarak "Zeytin Dalı Operasyonu'nda nasıl bir akıbet gerçekleştiyse şimdi de aynısı olacaktır" dedi.

Çiçek, YPG/SDG'ye ilişkin değerlendirmesinde örgütün ABD ve İsrail'le ilişkilendirildiğini, "özerklik ya da federasyon" tartışmaları üzerinden Suriye'de yeni bir yapılanma hedeflendiğini ifade etti.

Çiçek, YPG/SDG'nin Suriye hükümetiyle imzaladığı "10 Mart Mutabakatı"na uymadığını belirterek, Türkiye'nin bu başlıkta taviz vermediğini yazdı.

"ABD VE İSRAİL'İN YILLARDIR YATIRIM YAPTI"

Çiçek, YPG/SDG için "ABD ve İsrail'in yıllardır yatırım yaptığı bir terör örgütüdür" ifadesini kullandı. YPG/SDG'yi savunanların "ABD ve İsrail'in bölgesel hedefleri doğrultusunda hareket ettiğini" belirtti.

Çiçek, SDG'nin bileşimine ilişkin Mazlum Abdi'nin şu sözlerini aktardı: "SDG; Kürtler, seküler Araplar, Hristiyanlar ve farklı etnik kökenlerden oluşan bir koalisyondur."

MHP'den süreci etkileyebilecek kritik SDG uyarısı: Süre doldu

"10 MART MUTABAKATI'NA UYULMADI" VURGUSU

Yazıda, "10 Mart mutabakatı"nın "özerklik ya da federasyon" girişimlerini reddettiğini belirtilerek, "YPG/SDG, mutabakatın hiçbir maddesine uymamıştır" dedi. ABD ve İsrail'in de bu süreci engellediğini yazdı.

BAHÇELİ'NİN MESAJI: SONU VAHİM OLACAKTIR

Çiçek, Bahçeli'nin yeni yıl mesajındaki şu ifadeleri aktardı: "SDG/YPG'nin İsrail'in tetikçisi, uzaktan kumanda edilen, yemlenip imkânsız hayallere itilen bir kukla olmak yerine Suriye'nin 10 Mart Mutabakatı'na müzahir bir parçası hâline gelmesi herkesin ortak menfaatinedir. Aksi hâlde Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin güvenlik damarını tarumar edecek her münafık mülahaza ve müzmin hazırlığın sonu, fail ve figüranları için vahim olacaktır."

"ZEYTİN DALI" HATIRLATMASI

Çiçek, "YPG/SDG için '10 Mart Mutabakatı'na' uymak dışında başka bir seçenek bulunmamaktadır" diyerek, "Zeytin Dalı Operasyonu'nda nasıl bir akıbet gerçekleştiyse şimdi de aynısı olacaktır" ifadesini kullandı.

TRUMP - NETANYAHU DEĞERLENDİRMESİ

Çiçek, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Türkiye ve Suriye'yi överek verdiği mesaj"a değinerek bunun "ikiyüzlülük içermemesi hâlinde" Zeytin Dalı Harekâtı'ndaki gibi "ABD'nin Türkiye'nin kararlılığı karşısında hamle yapamadığı" bir sürecin yaşanabileceğini söyledi.

Ancak, "YPG/SDG'yi korumak, eğitmek, donatmak" başlığının ABD'de "bütçe ayrılan ve devlet politikası hâline gelmiş bir yapı" olduğunu belirterek bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.

"KENDİM ETTİM, KENDİM BULDUM"

Çiçek, Türkiye'nin YPG/SDG konusunda "kararlı bir tutum sergilediğini" savunarak, "hak ettiği son yaklaşıyor" ifadesini kullandı.

