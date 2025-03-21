Bahçeli\'den Özgür Özel\'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte onlarca kişinin gözaltına alınması sonrası polis ile gözaltıları protesto edenler arasından zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Bu gerginliklerde 16 polis yaralanmış, çok sayıda insan gözaltına alınmıştı.

ÖZEL: YIKIN GEÇİN

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği olaylarla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok konuşulacak ifadeleri kullandı. Özel, "Bütün Türkiye'yi bugün iftardan sonra yapacağımız mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin" dedi.

"YARGIYA SAYGI DUY, PARTİNDE OTUR"

Özel'in bu çağrısına ilk tepki MHP'den geldi. MHP'nin sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrısına yer verildi. Açıklamada, 'Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur.' denildi.