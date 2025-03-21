Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur

Bahçeli\'den Özgür Özel\'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Polise zarar vermeden barikatları yıkın geçin" sözlerine MHP lideri Bahçeli'den çok sert uyarı geldi. MHP'den yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur." ifadeleri kullanıldı.

21.03.2025 15:56
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte onlarca kişinin gözaltına alınması sonrası polis ile gözaltıları protesto edenler arasından zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Bu gerginliklerde 16 polis yaralanmış, çok sayıda insan gözaltına alınmıştı.

ÖZEL: YIKIN GEÇİN

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği olaylarla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok konuşulacak ifadeleri kullandı. Özel, "Bütün Türkiye'yi bugün iftardan sonra yapacağımız mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin" dedi.

"YARGIYA SAYGI DUY, PARTİNDE OTUR"

Özel'in bu çağrısına ilk tepki MHP'den geldi. MHP'nin sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrısına yer verildi. Açıklamada, 'Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur.' denildi.

Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur

Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Dünya, Polis, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (65)

  • yıldıray yanık:
    Chp ye kayyum atasınlar, bu işi kökten bitirsinler, Adamların her şeyi illegal,seçmeni bile illegal, 313 688 Yanıtla
    AHMET YILMAZ:
    Yildiray Ben senin kariya kayyim atadim 8 4
    KÖTÜ KEDİ :
    Akepe diyecektin herhalde, onları tarif ediyorsun çünkü 7 4
    mustafa kemal ünal:
    seninkiler gibi illegali yok ülkede 3 1
    Yunus Durak:
    Bence diğerlerini tarafsız değerlendir 1 0
    Zahidr Suhulet:
    Dinimi soran müslüman olsa hast 0 0
  • Uuu bbb:
    cenaze mhpkkli konuştu 856 39 Yanıtla
  • EK6985EK:
    Chp bir daha kurulmamak üzere kökten kapatılsın 69 720 Yanıtla
    Byaydin Yeniden:
    aa da kapatılsın sen gibiler cıkmasın 5 1
    AHMET YILMAZ:
    Ek anana kapatim 2 2
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