MHP'den İran'a Destek Çağrısı
MHP'den İran'a Destek Çağrısı

MHP\'den İran\'a Destek Çağrısı
07.03.2026 22:41
Özdemir, İran'daki Türk kökenlileri kışkırtma çabalarına karşı uluslararası hukuka davet etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Kimse farklı tezgahlar ve kurgularla bilhassa İran'da bulunan Türk kökenli kardeşlerimizi kışkırtmak suretiyle yol alabileceklerini zannetmesinler." dedi.

Özdemir, partisinin Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik kabul edilemez ve hukuk dışı eylemleri münasebetiyle bütün İslam aleminin yine buruk bir ramazan geçirdiğini söyledi.

İnsanlığın, şer odaklarının eliyle gerçekleştirilen hukuk dışı ve hukuk tanımaz eylemler münasebetiyle savaş iklimine sürüklendiğini belirten Özdemir, bugün Orta Doğu'da 8 ülke arasında askeri çatışmaların yaşandığına dikkati çekti.

Türkiye'nin son 50 yılda etrafında yaşanan savaş ve iç çatışmaların sayısının 30'u geçtiğini dile getiren Özdemir, yeni bir dönemin içerisinde olduklarını ve bu dönemin Türk milletini huzur, güvenlik, barış ve esenlik içerisinde tutabilmek olduğunu vurguladı.

Özdemir, İran'ın bir süre önce askeri kapasitesinin yok edilmek istendiğini ardından ekonomik krizin tetiklenmeye çalışıldığını ve daha sonra dışarıdan kışkırtılmak suretiyle İranlıları kendi devletleriyle savaşır hale getirip iç savaş çıkarmanın yollarının arandığını anlattı.

"Türkiye açısından yaşanan bu gelişmeleri kabul etmemiz mümkün değildir" diyen Özdemir, şöyle devam etti:"

"Öncelikli olarak her tarafı uluslararası hukuka, çatışmasızlığa ve barışa davet ettiğimiz çağrımızı yinelerken, diğer yandan her ne olursa olsun İran'ın uzun yıllardan bu yana komşumuz olduğu ve kader birlikteliği yaptığımız bir devlet olduğu gerçeğinden de hareketle toprak bütünlüğünün mutlaka korunması gerektiğinin de MHP olarak altını çiziyoruz. Kimse farklı tezgahlar ve kurgularla bilhassa İran'da bulunan Türk kökenli kardeşlerimizi kışkırtmak suretiyle yol alabileceklerini zannetmesinler. Çünkü bölgede yaşanan ve yaşanması istenen senaryoların ne olduğunu MHP'nin çok değerli kadroları ve Sayın Genel Başkanımızın izinde bu anlayışa sahip olan tüm Türk evlatları evvelden itibaren bu çabaları sezmiş, anlamış ve tavrını da ona göre koymuştur."

Özdemir, "Terörsüz Türkiye" hedefinin Türkiye'yi milli birlik ve beraberlik noktasında daha da güçlendirme çabası olduğunu belirtti.

Hasım ve düşman odakların bir yandan "Terörsüz Türkiye" hedefini bir yandan da Türkiye'yi hedef aldığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Ne yapsalar beyhude, emperyalizm ve Siyonizm her ne kadar bu bölgenin insanlarını yozlaştırmaya, aralarındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışını bozmaya yeltenirse yeltensin MHP, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti hem Anadolu coğrafyasında hem de Orta Doğu'da inşallah yüzlerce yıldır kader birlikteliği yaptığımız bütün insanları vakti geldiğinde aynı anlayış, aynı iman, aynı heyecan ve şuurla yeniden bir araya getirecek ülkü, şuur ve erdemi de ortaya koyacaktır. Ayrılığın panzehiri yeniden kader birlikteliği yaparak geleceğe yol almaktır. O yüzden bugünlerde bu hesapları güdenlere karşı Lübnan olsun, Suriye olsun, Irak olsun yeniden kaderimizi bir ve beraber tayin edebilecek bir anlayışı da ortaya koyacak erdemi elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti gösterebilecek kudrettedir."

Kaynak: AA

İsmail Özdemir, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Kayseri, İftar, İran, Son Dakika

