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Politika

MHP'den parti teşkilatına eğitim

MHP'den parti teşkilatına eğitim Milliyetçi Hareket Partisi(MHP), parti teşkilatı için "İl Başkanları, İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim Programı" düzenledi.

03.02.2025 23:05
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MHP'den parti teşkilatına eğitim

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi(MHP), parti teşkilatı için "İl Başkanları, İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim Programı" düzenledi.

Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından "İl Başkanları, İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim Programı" düzenlendi. Genel Merkez Binası'nda gerçekleşen programın açılışında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, "Ya bu vatan üzerinde bir ve bütün olarak kardeşçe yaşayacağız, ya da millet olarak yalnızca Diyarbakır'dan değil, Anadolu'dan da atılacağız. Yedi düvelin karanlık planları durmak bilmiyor. Dağlarımızdaki eli silahlı eşkıyayı sürekli besliyor. Bir tarafta hepimiz varız, diğer yanda milletimizi ayrıştırmaya çalışan odaklar. Bir yanda Türk milleti var, diğer yanda iştahları yüzyıllardır doymayan Haçlı zihniyeti. Umuyorlar ki birbirimizden kopalım. İstiyorlar ki kardeş kavgasının tarafı olalım. Diliyorlar ki birbirimize küselim ve çözülelim. Aramızı bozmaya çalışıyorlar. Birbirimize düşürmeye çabalıyorlar. Biz birlikteyken amaçlarına ulaşamadılar, ulaşamayacaklarını da biliyorlar. Şimdi de dağıtarak sonuç almayı istiyorlar. Ama asla başaramayacaklar" diye konuştu.

Terörün milletin bağrına saplanmış bir hançer olduğunu belirten Topçu, " Bu hançeri söküp atmak, bölgesel istikrarı sağlamak ve tarihi yeniden yazmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Terörün bitmesi, sadece Türkiye için değil, tüm bölge için bir huzur ve güven ortamının teminatıdır. Bizler, bu uğurda canla başla mücadele eden, şehitlerimizin emanetini taşıyan bir hareketiz. Terörü bitirip, bölgesel istikrarla tarihi yeniden yazarız! Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, vatanımızın birliğine kasteden her unsur, Türk milletinin azmi ve iradesi karşısında yok olmaya mahkumdur! Sayın Liderimizin vurguladığı gibi; Biz hala olduğumuz yerdeyiz. 56 yıldır ne diyorsak oyuz. Emperyal güçlere ödün vermeden tarihi yeniden yazarız" ifadelerini kullandı."

3 Şubat-21 Şubat tarihlerinde parti genel merkezinde yapılacak programa, il ve ilçe başkanları ile il yönetim kurulu üyeleri olmak üzere 2 bin 100 teşkilat mensubu katılacak. Eğitim programında katılımcılar, MHP tarihi ve politikaları, milliyetçilik, temel iletişim, seçmen analizi ve ikna politikaları derslerini alacak.

Programın bitiminde düzenlenecek törende, tüm katılımcılara sertifika verilecek.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Politika, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den parti teşkilatına eğitim - Son Dakika

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