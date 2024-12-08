MHP'den Suriye Sinyali: Toprak Bütünlüğü Vurgusu - Son Dakika
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Politika

MHP'den Suriye Sinyali: Toprak Bütünlüğü Vurgusu

MHP\'den Suriye Sinyali: Toprak Bütünlüğü Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Suriye'nin toprak bütünlüğüne önem verildiğini belirtti.

08.12.2024 16:47
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Suriye'de Baas rejiminin çökmesine ilişkin, "Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız, kesinlikle orada bir teröristan kurulmasına da müsaade etmeyiz. Bu bizim güvenliğimizle ilgili bir hadisedir." dedi.

MHP tarafından GAP Tarımsal Araştırma Merkezinde "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" programı düzenlendi.

Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin parti teşkilatlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde her zaman ülke ve millet kavramlarını önde tutan bir anlayışla siyaset yaptıklarını söyledi.

Tarihten ders çıkarmadan, tarihi bilmeden bugün yaşanan siyasi gelişmelerin doğru değerlendirilemeyeceğini belirten Yıldırım, tarihte olduğu gibi bugünlerde de toprak bütünlüğünden asla taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Yıldırım, ülkenin çevresinde önemli gelişmelerin yaşandığına değinerek, vatan ve millet çıkarlarını gözeterek doğru kararların verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yıldırım, Suriye'de Baas rejiminin çökmesine ilişkin, şöyle konuştu:

"Öncelikle Türkiye düşmanı PKK'nın hamisi gitti. Dikkat edin Suriye ordusu çekilirken bazı yerleri PKK'ya teslim etti. Suriye'de kendi sınırları içerisinde mutlu, güvenli refah seviyesi yüksek bir devlet olması arzumuzdur. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Hiç kimseden de toprak talebimiz yok. Orada bulunanlar da bizim kardeşimiz. En nihayetinde geldiler, bize sığındılar. Bu millet ensar anlayışıyla kardeşlerini bağrına bastı. Milyonlarca insan geldi, burada ufak tefek tatsızlıkların olması da normaldir. Ama sonuç itibarıyla Halep kalesine Türk ordusundan veya vatandaşından olmayan Suriyeli Türk bayrağı asıyorsa o bir ahde vefadır. 'Ben zulme uğradım, evimden barkımdan oldum, gittiğim yer Türkiye oraya sığındım, onlar bana gereğini yaptı.' demektir. Bu senin sempati alanındır, onun için Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız, kesinlikle orada bir teröristan kurulmasına da müsaade etmeyiz. Bu bizim güvenliğimizle ilgili bir hadisedir."

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz da toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Yıldırım ve beraberindekiler, partililerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Yaşar Yıldırım, Türkiye, Suriye, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Suriye Sinyali: Toprak Bütünlüğü Vurgusu - Son Dakika

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