MHP\'den çok konuşulacak kanun teklifi

MHP'li İsmail Özdemir, Türk medyasını korumak üzere bir kanun teklifini meclise sundu. Yurt dışı kaynaklı platformlara yapılan yoğun reklam yatırımları yerli mecraların ve dijital yayıncıların gelişimini sekteye uğratmaktadır diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, "Söz konusu platformlar şeffaflıktan uzak reklam politikaları ile yerli ve milli medyaya oranla daha avantajlı bir konumda bulunmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde reklam harcamalarının büyük bir kısmı yurt dışına aktarılmaktadır. Bu da doğal olarak dezenformasyon ve provokasyonlara zemin hazırlamaktadır" dedi.

Reklam harcamalarının yurt dışı merkezli platformlara yönelik kullanılmasının sınırlandırılması için MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir TBMM'ne bir kanun teklifi vererek yerli ve milli platformların korunması gerektiğinin altını çizdi. Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Yurt dışı merkezli sosyal medya platformlarının denetlenmesinde yaşanan aksaklıklarda tüketici haklarının korunması ve reklam içeriklerinin olası toplumsal zararlarının önüne geçilebilmesi anlamında olumsuzluklara yol açmaktadır.

"REKABET ORTAMI SARSILDI"

İnternet ve sosyal medyanın kullanım oranının arttığı; buna karşılık televizyon, gazete, dergi ve radyoların takip, izlenme yahut tiraj oranlarının aynı paralellikte artış gösteremediği, rekabet ortamının sarsıldığı bir dönemde yabancı kaynaklı sosyal medya kuruluşları, Türk medyasını güç duruma sokmaya başlamıştır. Medya ve reklam yatırımlarının arttığı bir dönemde Türkiye'ye ait öz sermayelerin, tamamının merkezleri yabancı ülkelerde bulunan sosyal medya kuruluşlarına daha fazla yönelmesi hem milli ekonomimiz hem de Türk medyası açısından olumsuz neticeler doğurmaktadır.

"YABANCI MEDYAYA 158 MİLYAR LİRA"

2023 yılında yabancı ülkelere ait sosyal medya firmalarına verilen toplam reklam tutarının yaklaşık 90 milyar TL'ye ulaştığı değerlendirilirken, 2024 yılı için aynı tutarın 158 milyar TL'yi bulduğu ifade edilmektedir. 2025 yılındaysa bu rakamların çok daha fazlasına erişilebileceği hesaplanmaktadır.

Facebook, Instagram, X, YouTube, Google gibi yabancı menşeli sosyal medya firmalarının zaman zaman kendi şirket çıkarlarını, Türk hukuku üzerinde görerek hareket etmeleri de düşünüldüğünde; toplumumuzun huzuru ve milli güvenlik hassasiyetimiz sebebiyle, yayın mecralarındaki reklam dağılımı konusunda belirli bir ölçü koymak elzem hale gelmiştir.

"BU BİR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Türkiye, milli hassasiyetlerimize saygı duymayan küresel sermaye firmalarına karşı kendi milli unsurlarına alan açmalıdır. Ulusal ve yerel medyanın yaşadığı rekabete dayalı çok başlıklı bu sorun karşısında, ülkemizde reklam harcamalarının mecralara hakkaniyetli bir şekilde dağıtılması gerektiği kanaatiyle TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifi ile hem kendi medyamızı korumak ve büyümelerine katkı sağlamak, hem de Türk dijital platformlarının haklarını korumayı hedefliyoruz." "Bu bir milli güvenlik meselesidir."Hazırlanan kanun teklifiyle, reklam gelirlerinin sadece %15'i yabancı medyaya gidebilecek. Türk medyası için güçlü bir adım!