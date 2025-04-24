MHP'den Türk Medyasını Koruma Teklifi - Son Dakika
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Politika

MHP'den Türk Medyasını Koruma Teklifi

MHP\'den Türk Medyasını Koruma Teklifi

MHP'li İsmail Özdemir, Türk medyasını yabancı sosyal medya etkisinden korumak için kanun teklifi verdi.

24.04.2025 15:37
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Bakan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türk Medyasını korumak için meclise kanun teklifi verdiklerini söyleyerek, "Sosyal medya kullanım oranının arttığı dönemde yabancı kaynaklı sosyal medya kuruluşları, Türk medyasını güç duruma sokmaya başlamıştır" dedi.

Sermayelerin yabancı merkezli sosyal medya kuruluşlarına yönelmesinin Türk Medyası açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyleyen Özdemir, "Türk medyasını korumak üzere önemli olduğunu değerlendirdiğimiz bir kanun teklifini meclisimize sunduk. İnternet ve sosyal medyanın kullanım oranının arttığı; buna karşılık televizyon, gazete, dergi ve radyoların takip, izlenme yahut tiraj oranlarının aynı paralellikte artış gösteremediği, rekabet ortamının sarsıldığı bir dönemde yabancı kaynaklı sosyal medya kuruluşları, Türk medyasını güç duruma sokmaya başlamıştır. Medya ve reklam yatırımlarının arttığı bir dönemde Türkiye'ye ait öz sermayelerin, tamamının merkezleri yabancı ülkelerde bulunan sosyal medya kuruluşlarına daha fazla yönelmesi, hem milli ekonomimiz, hem de Türk medyası açısından olumsuz neticeler doğurmaktadır. 2023 yılında yabancı ülkelere ait sosyal medya firmalarına verilen toplam reklam tutarının yaklaşık 90 milyar TL'ye ulaştığı değerlendirilirken, 2024 yılı için aynı tutarın 158 milyar TL'yi bulduğu ifade edilmektedir. 2025 yılındaysa bu rakamların çok daha fazlasına erişilebileceği hesaplanmaktadır" dedi.

Özdemir, sunulan teklif ile medyayı korumayı hedeflediklerini söyleyerek, " Facebook, Instagram, X, YouTube, Google gibi yabancı menşeli sosyal medya firmalarının zaman zaman kendi şirket çıkarlarını, Türk hukuku üzerinde görerek hareket etmeleri de düşünüldüğünde; toplumumuzun huzuru ve milli güvenlik hassasiyetimiz sebebiyle, yayın mecralarındaki reklam dağılımı konusunda belirli bir ölçü koymak elzem hale gelmiştir. Türkiye, milli hassasiyetlerimize saygı duymayan küresel sermaye firmalarına karşı kendi milli unsurlarına alan açmalıdır. Ulusal ve yerel medyanın yaşadığı rekabete dayalı çok başlıklı bu sorun karşısında, ülkemizde reklam harcamalarının mecralara hakkaniyetli bir şekilde dağıtılması gerektiği kanaatiyle TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifi ile hem kendi medyamızı korumak ve büyümelerine katkı sağlamak, hem de Türk dijital platformlarının haklarını korumayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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