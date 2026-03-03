MHP'den Türkiye haritasını değiştirecek teklif: 3 ilçe birleşip il olsun - Son Dakika
MHP'den Türkiye haritasını değiştirecek teklif: 3 ilçe birleşip il olsun

MHP\'den Türkiye haritasını değiştirecek teklif: 3 ilçe birleşip il olsun
03.03.2026 17:25
MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak; Konya'nın Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini de kapsayacak şekilde Ereğli adıyla yeni bir il kurulması teklifini Meclis'e sundu.

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini kapsayacak şekilde "Ereğli" adıyla yeni bir il kurulması için TBMM'ye kanun teklifi sundu. Teklifte, yaklaşık 220 bin nüfuslu bölgenin idari yapısının yeniden düzenlenmesinin kamu hizmetlerinde etkinliği artıracağı vurgulandı.

Kanun teklifine göre, halen Konya iline bağlı olan söz konusu ilçeler Ereğli çatısı altında birleşecek. Ayrıca Ereğli'ye bağlı Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin de kurulacak yeni il bünyesinde ayrı birer ilçe olarak yapılandırılabileceği ifade edildi.

220 BİN NÜFUS VAR

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine atıf yapılan teklifte, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ile birlikte bölgenin toplam nüfusunun yaklaşık 220 bin seviyesinde olduğu belirtildi.

"EREĞLİ BİR ÇOK İLDEN DAHA İLERİ SEVİYEDE"

Teklifte, Konya'nın mevcut idari yapısına dikkat çekildi. Türkiye'nin en küçük ilçesi olan Yalıhüyük ile yüzölçümü bakımından en geniş ilçesi Cihanbeyli'nin aynı il sınırları içinde bulunduğu hatırlatılarak, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu savunuldu.

Ereğli'nin Konya şehir merkezine yaklaşık 150 kilometre mesafede bulunduğu ve ilin en büyük dördüncü ilçesi olduğu belirtilirken, nüfus, sosyo-ekonomik gelişmişlik, sanayi, eğitim, sağlık ve ulaşım altyapısı açısından birçok ilden daha ileri seviyede olduğu ifade edildi.

ANAYASA VURGUSU

Kanun teklifinde, Ereğli'nin komşu ilçelerle birlikte il statüsüne kavuşmasının coğrafi ve ekonomik bütünlük sağlayacağı, yerel yönetimlerin etkinliğini artıracağı ve bölgesel kalkınmaya katkı sunacağı kaydedildi. Düzenlemenin Anayasa'nın 3. ve 126. maddeleriyle uyumlu olduğu da vurgulandı.

Teklifin TBMM'deki yasama sürecinde nasıl bir karşılık bulacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • cennetatakum samsun cennetatakum samsun:
    İLÇE BİRLEŞTİRMEDEN BAFRA 142200 NUFUSLUDUR, BU NASIL OLACAK SAYIN VEKİL .... 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.