MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Tıp Bayramı\'nı kutladı

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayarak, "Müreffeh, çağdaş bir toplum ve güçlü bir devlet olabilmenin ön şartlarından birisi sağlıklı bireylere sahip olmaktır" dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

" 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu her alanda müreffeh, çağdaş bir toplum ve güçlü bir devlet olabilmenin ön şartlarından birisi sağlıklı bireylere sahip olmaktır. Sağlık, huzurun ve mutluluğun vazgeçilmez unsurudur. Kanuni Sultan Süleyman'ın 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözü sağlığın önemini açık bir şekilde ifade etmektedir. Denizli'mizde görev yapan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın hizmetlerindeki özveri ve inançla, meslek onuruna yakışır bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerine inancımız tamdır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' diyerek, Türk hekimlerine duyduğu güveni en güzel şekilde ifade etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; insan hayatını her şeyin üstünde tutan, fedakarca vatandaşlarımıza kaliteli ve etkin sağlık hizmeti sunan, tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" - DENİZLİ