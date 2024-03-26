MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Ülkücü Harekete Cumhur İttifakı\'na Destek Çağrısı Yaptı

Politika

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, milliyetçi ve ülkücü harekete gönül veren herkesi Cumhur İttifakı'na destek vermeye davet ederek, "Ülkücü ve Milliyetçi Hareketin tek adresi MHP'dir, Cumhur İttifakı adaylarımızdır" dedi.

Denizli'de seçim çalışmalarını tüm teşkilatıyla birlikte yoğun bir tempoyla sürdüren MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, her gün il merkezi ve ilçelerde düzenlenen miting ve toplantılarda hemşehrileriyle kucaklaşıyor, Cumhur İttifakı adaylarına destek istiyor. "Cumhur İttifakı adaylarımız, bu şehrin ve ülkenin geleceği için taşıdığımız bayrağın teminatıdır" diyen MHP Denizli İl Başkanı Yılmaz, "Ülkücü hareketin ve milliyetçiliğin tek adresi MHP'dir, Cumhur İttifakı adaylarımızdır. Çünkü bu ittifakta şahsi menfaatler, kişisel hırslar yoktur. 'Önce vatan' diyen iki büyük liderin tarihte eşine az rastlanır bir fedakarlıkla kurduğu, sadece ve sadece milletin menfaatlerine dayalı bir birlik ve beraberlik vardır. Bu birlik ve beraberlikten aldığımız güçle bizler de Denizli'mizde birbirimize sahip çıkacağız. İnşallah Merkezefendi'de Ekrem Başer, Pamukkale'de Halil Pekdemir, Büyükşehir'de Osman Zolan ve tüm ilçelerimizde Cumhur İttifakı adaylarımız vatandaşlarımızın teveccühü ile hizmet destanları yazacaktır. Onların başarısı, milletimizin de başarısı olacaktır" dedi.

"Ülkücü hareketin ve milliyetçilerin yeri ve adresi bellidir"

MHP'nin sahadaki güçlü duruşunun ülkücülerin desteğiyle daha da güçlendiğini vurgulayan Yılmaz, "Denizli'nin her köşesinde, her vatandaşımızın gönlüne dokunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz, milliyetçi değerleri savunmanın yanı sıra, halkımızın sorunlarına çözüm üretmek için buradayız. Cumhur İttifakı adaylarımızla birlikte ülkemizin daha aydınlık yarınlara ulaşacağına inanıyor, tüm hemşehrilerimi Denizli'nin ve Türkiye'nin birlik ve beraberliğine katkıda bulunmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Denizli'de 20'de 20 hedefiyle son ana kadar çalışmayı sürdüreceklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Ayırmadan ayrışmadan canla başla Denizli diyoruz, Türkiye diyoruz. Ülkücü hareketin ve milliyetçilerin yeri ve adresi bellidir. 'Cumhur bizim, Türkiye hepimizin' fikrinden hareketle yerel yönetimler başarımızı Cumhur İttifakı olarak hep beraber taçlandıracağımıza inanıyorum." - DENİZLİ