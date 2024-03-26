MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Ülkücü Harekete Cumhur İttifakı\'na Destek Çağrısı Yaptı

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, milliyetçi ve ülkücü harekete gönül veren herkesi Cumhur İttifakı'na destek vermeye davet ederek, "Ülkücü ve Milliyetçi Hareketin tek adresi MHP'dir, Cumhur İttifakı adaylarımızdır" dedi.
Denizli'de seçim çalışmalarını tüm teşkilatıyla birlikte yoğun bir tempoyla sürdüren MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, her gün il merkezi ve ilçelerde düzenlenen miting ve toplantılarda hemşehrileriyle kucaklaşıyor, Cumhur İttifakı adaylarına destek istiyor. "Cumhur İttifakı adaylarımız, bu şehrin ve ülkenin geleceği için taşıdığımız bayrağın teminatıdır" diyen MHP Denizli İl Başkanı Yılmaz, "Ülkücü hareketin ve milliyetçiliğin tek adresi MHP'dir, Cumhur İttifakı adaylarımızdır. Çünkü bu ittifakta şahsi menfaatler, kişisel hırslar yoktur. 'Önce vatan' diyen iki büyük liderin tarihte eşine az rastlanır bir fedakarlıkla kurduğu, sadece ve sadece milletin menfaatlerine dayalı bir birlik ve beraberlik vardır. Bu birlik ve beraberlikten aldığımız güçle bizler de Denizli'mizde birbirimize sahip çıkacağız. İnşallah Merkezefendi'de Ekrem Başer, Pamukkale'de Halil Pekdemir, Büyükşehir'de Osman Zolan ve tüm ilçelerimizde Cumhur İttifakı adaylarımız vatandaşlarımızın teveccühü ile hizmet destanları yazacaktır. Onların başarısı, milletimizin de başarısı olacaktır" dedi.
"Ülkücü hareketin ve milliyetçilerin yeri ve adresi bellidir"
MHP'nin sahadaki güçlü duruşunun ülkücülerin desteğiyle daha da güçlendiğini vurgulayan Yılmaz, "Denizli'nin her köşesinde, her vatandaşımızın gönlüne dokunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz, milliyetçi değerleri savunmanın yanı sıra, halkımızın sorunlarına çözüm üretmek için buradayız. Cumhur İttifakı adaylarımızla birlikte ülkemizin daha aydınlık yarınlara ulaşacağına inanıyor, tüm hemşehrilerimi Denizli'nin ve Türkiye'nin birlik ve beraberliğine katkıda bulunmaya davet ediyorum" diye konuştu.
Denizli'de 20'de 20 hedefiyle son ana kadar çalışmayı sürdüreceklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Ayırmadan ayrışmadan canla başla Denizli diyoruz, Türkiye diyoruz. Ülkücü hareketin ve milliyetçilerin yeri ve adresi bellidir. 'Cumhur bizim, Türkiye hepimizin' fikrinden hareketle yerel yönetimler başarımızı Cumhur İttifakı olarak hep beraber taçlandıracağımıza inanıyorum." - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Ülkücü Harekete Cumhur İttifakı'na Destek Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Kadıköy'de seçim çalışmalarına devam etti. Beştaş, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde sendika temsilcileri ve esnaf ile bir araya geldi. Ayrıca Eğitim-Sen ve KESK üyeleriyle buluşarak konuşma yaptı. Beştaş, İstanbul'da kendi doğrularına sahip çıkma çağrısı yaptı ve Nevruz'da büyük bir destek aldıklarını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolu sayısına ulaştığını söyledi.
İstanbul'da polis ekipleri tarafından helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, farklı birimlerden oluşan ekipler katıldı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı bir şekilde arandı ve sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Polis helikopteri de uygulamaya destek verdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaptığı ziyarette, doğru olanı desteklediklerini ve yanlışın karşısında durduklarını belirtti. Destici, BBP'nin Suşehri Belediye Başkan adayı Sedat Sel'e destek istedi ve seçimlerin ülke, millet ve devlet için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Suşehri'nin il olması için mücadele edeceklerini ve Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını vurguladı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Erdoğanyılmaz, İstanbul'un sorunlarına bilim ve teknoloji ile çözüm üreten tek parti olduklarını söyledi. Erdoğanyılmaz, 'Binlerce genç arkadaşım, değerli bilim insanları, araştırmacılar, yurtdışında çalışan çok sevdiğim değerli dostlarım bana ulaşıp mücadelemize katılmak istiyorlar. Bağımsız Türkiye Partisi çığ gibi büyüyor' dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ardahan'daki programının ardından Kars'a gelerek Cumhur İttifakı MHP Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Özhaseki, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Özhaseki, partililerle sohbet ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Kızılinler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek belediye hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ataç, gelecek dönemde Ayşe Ünlüce ile birlikte güzel işlere imza atacaklarını belirtti.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, seçim öncesi Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ile Muşlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneklerini ziyaret etti. Yaptığı konuşmada, Tepebaşı'nda hizmet eksikliğini gidermek için çalışacaklarını belirtti.
CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP'nin bakanlarını eleştirerek Yüreğir halkının desteğini kazanacağını belirtti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkes ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması gibi konular ele alındı.
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