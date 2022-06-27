MHP Denizli teşkilatında 5 ilçede bayrak değişimi yaşandı - Son Dakika
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MHP Denizli teşkilatında 5 ilçede bayrak değişimi yaşandı

27.06.2022 13:39
MHP Denizli teşkilatında 5 ilçede bayrak değişimi yaşandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Teşkilatında 5 ilçede bayrak değişimi yaşandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Teşkilatında 5 ilçede bayrak değişimi yaşandı. MHP Genel Merkez Yetkili organları tarafından Çivril, Baklan, Acıpayam ve Buldan'da İlçe teşkilatlarına yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri atanırken, Pamukkale'de ise mevcut başkanın yönetiminde değişim yaşandı.

MHP Denizli Teşkilatında MHP Genel Merkezi'nin kararıyla bazı ilçelerde bayrak değişimi yaşandı. Geçtiğimiz günlerde görevlerinden alınan ilçe başkanları ve yönetimlerinin yerine atamalar yapıldı. Tüzüğün 52 ve 54'ncü maddelerine istinaden MYK ve Başkanlık Divanı tarafından yine tüzüğün 34. maddesi uyarınca yapılan değişikliklerde, Acıpayam, Baklan, Buldan ve Çivril'de yeni ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin ataması gerçekleştirildi. Denizli'nin en büyük ilçesi konumunda bulunan Pamukkale İlçesinde ise mevcut İlçe Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın başkanlığında yeni Yönetim Kurulu'nun atamaları gerçekleştirildi. MHP Denizli Teşkilatında gerçekleşen bayrak değişimlerine göre Acıpayam MHP İlçe Başkanı Osman Ergüney, Baklan MHP İlçe Başkanı İsmail Yapsu, Buldan MHP İlçe Başkanı İbrahim Aksüt ve Çivril MHP İlçe Başkanı Lütfi Karaman oldu. MHP Genel Merkezi tarafından atanan İlçe Teşkilatlarına, Kurucu Yönetim Kurulu Yetki Belgeleri gönderildi. 5 İlçede yeni teşkilatlar çalışmalarına başladı.

Atamalarla ilgili sorulara yanıt veren MHP Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, "Genel Merkezimizin takdirinde gerçekleşen bir değişim yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi, 'Güçlü Türkiye' yolunda emin adımlarla, 2023 hedefleri doğrultusunda durmaksızın çalışmalarına devam ediyor. Siyasette bayrak değişimlerinin olması çok normaldir. Görev alan, emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni ilçe başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir ve beraber MHP Denizli Teşkilatı olarak, şehrimiz için, ülkemiz için, bayrağımız ve vatanımız için son nefesimize kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Denizli teşkilatında 5 ilçede bayrak değişimi yaşandı - Son Dakika

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