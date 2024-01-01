MHP, Erzurum\'da sadece üç ilçede kendi adaylarıyla seçime giriyor

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde siyasi partilerdeki hareketlilik sürerken, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin seçime kendi adaylarıyla hangi il ve ilçelerde gireceği de belli oldu.

Erzurum'da yerel seçimlere sadece İspir, Uzundere ve Olur'da kendi adaylarıyla girecek olan MHP, bunun dışındaki seçim bölgelerinde ise, Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti adaylarını destekleyecek. AK Parti ile MHP arasındaki bu anlaşma kamuoyuna ilan edilirken, gözler bu kez de MHP'den Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere merkez ve taşra ilçeler için aday adayı olan isimlere çevrildi. Bu isimlerden birisi olan Aziziye Belediye Başkan aday adayı Mehmet Musa Çakır, ittifak kararını değerlendirdi.

Çalışmak, çalışmak, çalışmak

Gazeteci Mehmet Musa Çakır, kendisinin de aday adayı olduğu Aziziye ilçesinde seçime AK Parti adayıyla girilecek olmasının, parti liderleri ve parti kurmaylarınca alınmış bir karar olduğunu belirterek, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin sözünü hatırlattı. Siyasal zemindeki her gelişmeye karşı bakış açısının; "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışıyla şekillendiğini dile getiren Çakır, "Biz meseleye parti gözüyle hiç bakmadık, bakmayacağız. Biz Cumhur İttifakını şekillendiren ruhuz, bu ittifaka anlamını veren milli dayanışmanın bir paçasıyız. Bu ruhu özümsemiş bir nefer olarak bize düşen en büyük sorumluluk; ülkemizin ve milletimizin selameti için çalışmak, çalışmak ve yine çalışmak olacak" diye konuştu.

Kararımız ve tavrımız nettir

2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini hatırlatan Mehmet Musa Çakır, aynı seçim stratejisinin o dönemde de uygulandığını ifade ederek, "Bizim anlayışımızın hiçbir tarafında 'senin ya da benim partilim' ayrımı olmadı. Bizm kararımız ve tavrımız o dönemde de netti, bu dönemde de nettir. Bizim için aslolan Cumhur İttifakımızdır, Bilge Liderimiz ve Genel Başkanımız Dr. Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin süreçte neyi takdir ettiğidir. Enerjimiz tamdır, heyecanımız yüksektir, coşkumuz büyüktür. 31 Mart yerel seçimlerinden de zaferle çıkacak olan taraf, Allah'ın izniyle yine Cumhur İttifakımız olacaktır. Bu bağlamda aday adaylığımız sürecinde desteklerini esirgemeyen saygıdeğer büyüklerimize, teşkilatlarımıza, Ülkü Ocaklarımıza, dava bilinci ve şuuruyla gücümüze güç katan bütün partililerimize teşekkürü borç biliyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM