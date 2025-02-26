MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: 'Türkiye'nin İstikbali Üzerine Hesap Yapılmasına İzin Vermeyeceğiz' - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: 'Türkiye'nin İstikbali Üzerine Hesap Yapılmasına İzin Vermeyeceğiz'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: \'Türkiye\'nin İstikbali Üzerine Hesap Yapılmasına İzin Vermeyeceğiz\'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin Kırklareli'nde düzenlediği toplantıda, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna değinerek, Türkiye'nin gücünü ve istikbalini koruma konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Durmaz, terörsüz Türkiye vizyonu etrafında kenetlenme çağrısı yaptı.

26.02.2025 15:59  Güncelleme: 16:02
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz. "Hamdolsun, Sayın Genel Başkanımızın sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesap yapanları da kahredecek kadar iyidir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul Avrupa Yakası Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kırklareli'nde yapıldı. Belediye Kültür Merkezinde geçekleşen toplantıya Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, konuşma yaptı. Durmaz konuşmasında, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna değinerek, "Hamdolsun, Sayın Genel Başkanımızın sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesap yapanları da kahredecek kadar iyidir" dedi.

Her alanda Türkiye'nin güçlü olduğunu dile getiren Durmaz, "Dünyada yaşanan gerilimler, bölgemizdeki gelişmeler ele alındığında, her alanda güçlü bir Türkiye'nin, sadece Türk milletinin istikbali için değil tüm mazlum coğrafyalar için de umut vesilesi olduğu görülecektir. Türkiye'nin güçlenmesini engellemek, önünü kesmek için geçmişten bugüne etnik mezhebi her türlü ayrışmayı kaşıyanlara, toplumun sinir uçlarıyla oynayanlara, milletimizin arasına fitne tohumu ekmek isteyenlere artık fırsat verilmemelidir. Bu mukaddes topraklar duayla muhafazaya alınmış, bin yıllık kardeşliğin hatıra ve mirasıyla müdafaa edilmiştir" dedi.

"Türkiye'nin istikbali ve istiklali üzerine hiçbir gücün hesap yapmasına izin vermeyeceğiz"

Hiçbir gücün Türkiye üzerinden hesap yapmasına izin vermeyeceklerini anlatan Durmaz, "Anadolu'yu vatan yapan ruh, Türklüğü asırlarca taşıyan şuur, İslam'ın sancaktarlığını yapan inanç yaşıyor ve yaşamaya da devam edecek. Türkiye'nin istikbali ve istiklali üzerine hiçbir gücün hesap yapmasına izin vermeyeceğiz. 'Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı, içimizdeki taşeronlara ve dışarıdaki müstevlilere rağmen gerçekleştireceğiz. Tüm mazlum coğrafyalara el uzatacak, tarihin bize çağrısına mutlaka kulak vereceğiz. Bu kutlu değerler uğruna mücadele eden, Türkün yüzyıla damgasını vuracağı günlerin heyecanını duyan herkese kalbimiz de gönlümüz de açıktır" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye için kenetlendiklerini söyleyen Durmaz, "İlk toplantımız olan Kars bölge toplantısından bugüne gerçekleştirdiğimiz 15 bölge toplantımızda da ısrarla, üzerine basa basa söylediğimiz gibi şundan emin olun ki Terörsüz Türkiye vizyonu etrafında kenetlendiğimizde emperyal güçlere ödün vermeden, terörü bitirip bölgesel istikrarla tarihi yeniden yazarız. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi birlikte başarmak ve büyük Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için gün bugündür, istikbalin yol haritasını çizmek için gün bugündür, bin yıllık kardeşliğimizi yaşatmak, ayrışmadan uzlaşmak ve yönetimde kaynaşmak için gün bugündür" dedi.

Toplantıda MHP İl Başkanı Şaban Savaşan da konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Yerel Yönetim, Sadir Durmaz, Politika, Türkiye, Ekonomi, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: 'Türkiye'nin İstikbali Üzerine Hesap Yapılmasına İzin Vermeyeceğiz' - Son Dakika

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