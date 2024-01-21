 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP'li belediyelerin bulunduğu ilçelerdeki muhtarlara teşekkür mektubu gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP'li belediyelerin bulunduğu ilçelerdeki muhtarlara teşekkür mektubu gönderdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP'li belediyelerin bulunduğu ilçelerde görev yapan mahalle muhtarlarına teşekkür mektubu gönderdi. Özdemir, muhtarlara gösterdikleri üstün gayretten dolayı teşekkür ederek, yeni dönemde ilçeleri daha ileri seviyeye taşımak için mücadele edeceklerini belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP\'li belediyelerin bulunduğu ilçelerdeki muhtarlara teşekkür mektubu gönderdi
21.01.2024 - 22:25,
Abone Ol

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP'li belediyelerin bulunduğu ilçelerde görev yapan mahalle muhtarlarına birer teşekkür mektubu gönderdi. Özdemir mektubunda, "Birliğin gücüyle ilçelerimizi daha ileri seviyeye taşımak için mücadele edeceğiz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP'li belediyelerin bulunduğu ilçelerde görev yapan mahalle muhtarlarına teşekkür mektubu gönderdi. Özdemir mektubunda, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerden bu yana üstlendikleri sorumluluk çerçevesinde görev yaptıkları ilçelerin kalkınması ve hizmetlerin ulaştırılması konusunda gösterdikleri üstün gayretten ötürü muhtarlara teşekkür etti. Milletvekili olarak Kayseri'ye hizmet etmenin mutluluk ve gururunu yaşadığını belirten Özdemir, "Memleketimiz için beraber çalıştığımız zaman içerisinde gösterdiğiniz yakınlık ve içten samimiyetiniz, gönlümüzde ayrı bir yere sahip olmanıza vesile olmuştur" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde ilçeleri daha iyi bir seviyeye taşımak için mücadele edeceklerini dile getiren Özdemir, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerle beraber şahsınız, mahalleniz ve Pınarbaşı için yeni bir dönem daha başlayacaktır. Ayırmadan, ayrışmadan Türkiye için canla başla hizmetimizi sürdüreceğimiz bu yeni dönemde birliğin gücüyle ilçemizi inşallah daha ileri seviyeye taşımak için mücadele edeceğiz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in mektubu şöyle:

"31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerden bu yana mahallenizde üstlendiğiniz sorumluluk çerçevesinde ilçenizin kalkınması ve hemşerilerimize hizmetlerin ulaştırılması konusunda üstün gayret gösterdiniz. Sizlerle beraber aynı dönemde milletvekili olarak ilçemize hizmet etmenin mutluluk ve gururunu yaşıyorum. Memleketimiz için beraber çalıştığımız zaman içerisinde gösterdiğiniz yakınlık ve içten samimiyetiniz, gönlümüzde ayrı bir yere sahip olmanıza vesile olmuştur. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerle beraber şahsınız, mahalleniz ve ilçeniz için yeni bir dönem daha başlayacaktır. Ayırmadan, ayrışmadan Türkiye için canla başla hizmetimizi sürdüreceğimiz bu yeni dönemde birliğin gücüyle ilçenizi inşallah daha ileri seviyeye taşımak için mücadele edeceğiz. Gerek bu zamana kadar kendi mahallelerinizdeki sorunların aşılması ve taleplerin karşılanması konularındaki kıymetli çalışmalarınız, gerekse ilçeniz için müşterek çabalarımıza sağladığınız eşsiz katkılarınız için teşekkür ediyor, sizlerin şahsında ailenizle beraber tüm hemşerilerimizi hürmet, muhabbet, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milliyetçi Hareket Partisi, İsmail Özdemir, Kayseri, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP'li belediyelerin bulunduğu ilçelerdeki muhtarlara teşekkür mektubu gönderdi - Son Dakika


10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26
Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak

Son Dakika
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:25:18. #1.13#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP'li belediyelerin bulunduğu ilçelerdeki muhtarlara teşekkür mektubu gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement