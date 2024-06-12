MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Erdoğan, istediği siyasetçi ve kişiyle görüşebilir - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Erdoğan, istediği siyasetçi ve kişiyle görüşebilir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği siyasetçi ve kişiyle görüşebileceğini belirterek, bu görüşmelerden anlamlar çıkarmak ve MHP'yi hedef almak yanlış olduğunu söyledi. Yalçın, Sinan Ateş cinayeti davasının MHP'yi töhmet altında bırakmak için kullanıldığını ve PKK'nın cinayetlerine sessiz kalındığını ifade etti.

12.06.2024 13:40
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yle zaman zaman görüşüp istişare ettiği gibi istediği siyasetçi ve kişiyle görüşebilir. Bu görüşme ve temaslardan olmadık anlamlar çıkarmak; öküz altında buzağı aramak, kırılmayacak dala karga tünemesini beklemektir" dedi.

MHP'li Semih Yalçın, Sinan Ateş cinayeti davası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi parti liderleri ile görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yalçın, bazı gazetecilerin MHP'yi kasıtlı olarak hedef aldığını belirterek, "Bütün solcu gazeteciler, önce bir menfur cinayeti bahane ederek, sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'nın temasları üzerinden MHP'yi vurma çabasına girmişlerdir. MHP ile alakası bulunmayan bir cinayet davasına TV ve gazete yorumlarında ısrarla yer verilmesine sözde gerekçe olarak toplumsal vicdanın kanaması gösterilmiştir. Hatta söz konusu cinayet davasının iddianamesinde MHP'lilerin ismi bulunduğu için bizim telaşa kapıldığımız vehmedilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, muhalefet partileriyle temas kurması ise Cumhur İttifakı'nın bozulacağı ve partimizin saf dışı kalacağının işareti olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Hatta bazı aklıevvel gazeteciler artık MHP'nin siyaset ikliminde yalnız başına kaldığını öne sürmüştür. Tekraren altını çizmek gerekir ki Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yle zaman zaman görüşüp istişare ettiği gibi istediği siyasetçi ve kişiyle görüşebilir. Bu görüşme ve temaslardan olmadık anlamlar çıkarmak; öküz altında buzağı aramak, kırılmayacak dala karga tünemesini beklemektir" dedi.

Sinan Ateş cinayeti davasının iddianamesinde hiçbir MHP görevlisinin adının geçmediğini aktaran Yalçın, "Hal böyleyken dava solcu basın tarafından MHP'yi töhmet altında bırakmak, partimize zarar vermek, aleyhimizde algı oluşturmak için kullanılmaktadır. Cinayetin aydınlanması için seferber olanlar, konu PKK'nın cinayetlerine gelince sessiz kalmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Erdoğan, istediği siyasetçi ve kişiyle görüşebilir - Son Dakika

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