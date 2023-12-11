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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(HEDEP'in mecliste Kürtçe konuşması) Böyle bir ortamda bu konuşma bize göre kabul görmemiştir" - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(HEDEP'in mecliste Kürtçe konuşması) Böyle bir ortamda bu konuşma bize göre kabul görmemiştir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(HEDEP'in mecliste Kürtçe konuşması) Böyle bir ortamda bu konuşma bize göre kabul görmemiştir" "Anayasa Mahkemesi'nin tavrı sebebiyle birçok kesimin şımardığı görülüyor"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(HEDEP\'in mecliste Kürtçe konuşması) Böyle bir ortamda bu konuşma bize göre kabul görmemiştir"
11.12.2023 - 23:13,
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HEDEP eş başkanlarının bütçe görüşmelerinde Kürtçe konuşmasına ilişkin, " Meclis Başkanı'nın Kürtçe sözleri dinledikten sonra 'Türkçeye tercüme edin' cümlesi ise Anayasa Mahkemesi Başkanı kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz" dedi.

Bir gazetecinin HEDEP eş başkanlarının bütçe görüşmelerinde Kürtçe konuşmasına ilişkin sorusunu yanıtlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "2024 yılının bütçe görüşmelerinin yapıldığı bu anlamlı günde konuşmacılardan bir kısmı Kürtçe cümlelerle ifade etmeye çalıştılar. Tabi bu kürsü dokunulmazlığı sebebiyle bazıları tarafından hoş görülebilir. Ama ben Anayasa Mahkemesi Başkanı ve değerli üyelerinin Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim. Kendilerini bu konularda daha dikkatli olmaya, bunun gittikçe yaygınlaştığı, Anayasa Mahkemesi'nin tavrı sebebiyle birçok kesimin şımardığı görüldü. Bunlara dikkat etmek lazım. Böyle bir ortamda böyle bir konuşma bize göre kabul görmemiştir. Ama onlar keçeyi suya atmışlar. Çıkacağı yeri taşladıkları için zihinlerinde, kursaklarında ne varsa dökmeye çalışıyorlar. Meclis Başkanı'nın Kürtçe sözleri dinledikten sonra 'Türkçeye tercüme edin' cümlesi ise Anayasa Mahkemesi Başkanı kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz" dedi.

Bahçeli, bir başka gazetecinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bütçe konuşmasıyla ilgili sorusuna da, "Performansı gayet iyiydi. Hem heyecanlı hem hazırlıklı gelmiş hem de kitlesine moral veriyor. Tebrik ediyorum" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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