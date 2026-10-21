MHP Genel Başkanı Bahçeli, Mavi Vatan yürüyüşünü milli irade göstergesi gördü

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Mavi Vatan yürüyüşünü milli irade göstergesi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trablusgarp'tan Mavi Vatan'a uzanan tarihi yürüyüşün Türkiye'nin ufkunun, diplomatik kudretinin ve milli iradesinin güçlendiğinin açık göstergesi olduğunu söyledi. Bahçeli, bu yürüyüşü milli iradenin güçlenmesinin işareti olarak niteledi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Trablusgarp'tan Mavi Vatan'a uzanan bu tarihi yürüyüş Türkiye'nin ufkunun, diplomatik kudretinin ve milli iradesinin de nasıl güçlendiğinin açık bir göstergesidir."
Kaynak: İHA
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