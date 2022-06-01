MHP Genel Başkanı Bahçeli, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile görüştü - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile görüştü

01.06.2022 15:01

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek partisince hazırlanan "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu sundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek partisince hazırlanan "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu sundu.

İnce, beraberindeki heyet ile saat 14.00'te MHP Genel Merkezi'ne geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin, artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı çözüm önerilerini içeren "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu Bahçeli'ye sunduğu belirtildi.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli, İnce ve beraberindeki heyeti araçlarına kadar uğurladı.

İnce, daha önce de bazı siyasi partileri ziyaret ederek raporları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile görüştü

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Kaynak: AA

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