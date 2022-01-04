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MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Özgür Özel'e tepki) "Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir. - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Özgür Özel'e tepki) "Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir.

04.01.2022 12:26

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Özgür Özel'e tepki) "Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: ( Özgür Özel'e tepki) "Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir. Dinimize laf söyletmeyiz. Bu saygısız ve edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın aziz milletimizden derhal özür dilemesini bekliyoruz"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Özgür Özel'e tepki) Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Özgür Özel'e tepki) Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Özgür Özel'e tepki) Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir.

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Cumhuriyet Halk Partisi, MHP Genel Başkanı, Özgür Özel, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Özgür Özel'e tepki) 'Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir. - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Özgür Özel'e tepki) "Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir. - Son Dakika
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