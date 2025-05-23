MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı... - Son Dakika
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