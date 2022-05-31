MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor

31.05.2022 10:50
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir. Bu ülkeleri temsil edenlerin, ülkemize gelerek Türkiye'yi ikna gayretleri boşa emektir. Çünkü bu ülkeler samimi değildir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Yunanistan'ın ABD'den F-15 ve F-16 savaş uçakları ile ilgili talebi, Türkiye'yi kötüleme ısrarı, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'ı yoğun olarak silahlandırması, barışa değil kutuplaşmaya ve sonucu silaha açılacak bir sürece davetiyedir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "12 Ada, Türkiye'den haksızca ve ayak oyunları ile gasp edilmiştir. Bu adaları Çanakkale Boğazı ile İstanbul'un güvenliğinden ayrı düşünmek imkansızdır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz 12 adayı unutmadık, unutmayacağız. Bir gün asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz."

(İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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