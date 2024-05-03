MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde mesaj yayımladı - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde mesaj yayımladı

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında Türk milliyetçiliğinin önemini vurgulayarak, milliyetçiliğin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu fikriyatı olduğunu belirtti. Ayrıca, 3 Mayıs'ın Türk milliyetçilerinin direncini ve hür ve ahlaki direniş kararını simgelediğini ifade etti. Bahçeli, mesajında Türk milliyetçilerinin geçmişteki gösterilerini takdirle hatırlarken, Türk milliyetçiliğinin geleceğe yönelik diriliş azmini canlı tutacağını ve Türk milletinin inşa ve ihya edeceğini söyledi.

03.05.2024 12:37
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Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle sosyal medya hesabı X üzerinden mesaj yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli X hesabından yayımladığı mesajda "Türk milliyetçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu fikriyatı, Türk milletinin kurtuluş ilhamı, aynı zamanda var oluş iradesidir. Merhum Peyami Safa'nın isabetle temas ettiği üzere, yeni Türk devletinin iki ana davasından birisi çağdaşlaşmak ise diğeri milliyetçiliktir. Şayet millet ortak değerler etrafında kenetlenmişse, şayet birlik ve dayanışma hissiyatıyla geleceğini tayin etmişse, bunun dibacesi, en bariz dinamiği milliyetçiliktir" dedi.

Bahçeli, bugünün bir bayram veya kutlama gününden ziyade bir idrak, bir ifade, bir anma, istikbale yönelik milliyetçi mesajın maşeri vicdanda kök salma özleminin bir hamlesi olduğunu vurguladığı paylaşımında " 3 Mayıs meşalesi, esas itibariyle Türk milliyetçilerinin iç ve dış çalkantılar karşısında göstermiş oldukları direncin aydınlığı; baskı, dayatma ve zor şartlarda sivil, meşru ve demokratik duruşun ahkamıdır. Merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın dediği gibi, 3 Mayıs milli şuurun ayağa kalkışı, küresel güç blokları arasında sarkaç gibi gidip gelen köşesiz politikalara karşı Türk milliyetçilerinin hür ve ahlaki direniş kararıdır" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında Hüseyin Nihal Atsız'ın sözlerine yer veren Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Emek ve değer nedir bilmeyen, adalet ve hukuk nedir tanımayan; yağma, talan ve yıkımı ideoloji haline getiren başıbozuk güruhun 1 Mayıs'ta sahneledikleri vandallıklar medeniyet ve meşruiyet ölçüleriyle bağdaşmazken, Türk milliyetçilerinin tam 80 yıl evvel kanuni sınırlar içinde, fikir ve demokrasi namusuna riayet ederek yaptıkları gösteriler hala takdir ve tazimle hatırlanmaktadır. Diyor ya Merhum Hüseyin Nihal Atsız; 'Maziyi unutsak bile mazi kökümüzdür, en tatlı gülen yüz bize mazideki yüzdür' İnancım odur ki, mazinin parlayan yüzü hiç solmayacak, Türk tarihinin derinliklerinden çağlayarak yükselen milliyetçi çağrı Türk milletinin diriliş azmini canlı tutacak, geleceğini de inşa ve ihya edecektir"

Türkçülük ve Turancılık Davası'nın 80'inci yıl dönümünde, Türk milliyetçiliğinin merhum ve muhterem inanç anıtlarını rahmetle, hürmetle, minnetle andığını kaydeden Bahçeli mesajında dünyanın çetin ve çetrefilli bir tarih aralığında, İkinci Dünya Savaşı'nın beşeriyeti yakıp yıktığı bir zaman sürecinde 3 Mayıs ruhunun, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma mücadelesinde sahip olduğu milli şuura daha da güç ve feyz vermesi temennisinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde mesaj yayımladı - Son Dakika

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