Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi Açıklaması

04.10.2022 12:10
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başörtüsü meselesinin çözüldüğünü belirterek "Şimdi helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir manası yok." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başörtüsü meselesinin çözüldüğünü belirterek "Şimdi helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir manası yok." dedi.

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklama sırasında masasının üzerinde "Türkçülüğün Esasları" adlı kitabın bulunmasını nasıl yorumladığı sorusuna Bahçeli, "Okumasında yarar var diye düşünüyorum." karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun "geçmişte başörtüsü konusunda CHP'nin de hataları olduğunu ve bu konuyu siyasetin tekelinden çıkarmak için kanun teklifi vereceklerini" ifade ettiğinin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Başörtüsü meselesi Türkiye'de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir. Şimdi siyaset öncesi helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Böyle bir yasa TBMM'ye geldiğinde MHP geçmiş dönemde başörtüsü konusunda verdiği Meclis kararının arkasında durur, yeni karara da ihtiyaç olmadığını söyler. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesine bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın başörtüsüne." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkanlığına sunulan yeni fezlekeler olduğu ve HDP'nin kapatılma sürecinin anımsatılmasına üzerine Bahçeli, "Süreç devam etmelidir." diye konuştu.

Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fezlekesinin olduğunun belirtilmesi üzerine "Bana kalsa öne alırım Kılıçdaroğlu'nun fezlekesini." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğinin dile getirilmesine de Bahçeli, "ABD'ye gitmek bir çıkış yolu ise gitmesinde yarar var. Biden zaten kürsüde, yolda yolunu şaşırır hale gelmiştir. Kılıçdaroğlu'nu gördüğünde de çok şaşıracaktır." karşılığını verdi.

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Torbalı Belediyesi Heyetinden CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Ziyaret Torbalı Belediyesi Heyetinden CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Ziyaret CHP'den Meclis'e 'başörtüsü' teklifi CHP'den Meclis'e 'başörtüsü' teklifi CHP'den, kadınların kılık kıyafeti konusunda zorlamaya tabi tutulamamasına yönelik yasa teklifi CHP'den, kadınların kılık kıyafeti konusunda zorlamaya tabi tutulamamasına yönelik yasa teklifi
Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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