MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bıçaklı saldırıya uğrayan imama geçmiş olsun dileğinde bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazartesi günü bıçaklı saldırıda yaralanan imam Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'e acil şifalar diledi.

Devlet Bahçeli, "Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.