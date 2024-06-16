MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı devam edecektir, bizde çatlama olmaz - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı devam edecektir, bizde çatlama olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini ve çatlama olmayacağını belirtti. Bahçeli, Türk siyasetinde kargaşa ve kavga oluşturmak isteyen unsurların yalanlarla fitne çıkardığını ifade etti ve Cumhur İttifakı'nın önünde 4 önemli yıl olduğunu vurguladı. Bahçeli, MHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu ve Türkiye'nin dünya barışı için mücadele ettiğini söyledi.

16.06.2024 08:29
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı devam edecektir, bizde çatlama olmaz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Alparslan Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

"MHP sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır"

"Türk siyasetinde kargaşa, kavga oluşturmak isteyen unsurların her gün yalan fitne üzerinden görüş beyan ediyorlar" diye konuşan MHP lideri Bahçeli, şunları aktardı:

"Bu da toplumun belli kesimlerini rahatsız ediyor. Bütün seçimler geçmiştir. 2028'e kadar olan süre içinde Cumhur İttifakı'nın önünde 4 önemli yıl bulunmaktadır. Yapısal reformların gerçekleşeceği, kurumsal yapının yerleşeceği, demokratik yaklaşımların daha da gelişeceği bir ortamlar milletin huzurunda bulunurken, 'hükümet çatlayacak' gibi milleti karamsarlığa iten, geçim pahalılığından, hayat pahalılığından bahsediyorlar ama toplumda hayatı zehirlemekten bir türlü vazgeçemiyorlar. O nedenle sayın Cumhurbaşkanının kararlı tutumu, Cumhur İttifakı'nın birleşenlerinin uyumlu çalışmaları ve millet için her türlü fedakarlığa hazır olmaları gelecek için Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümü için çok büyük bir program hayata geçirecektir. Ümitliyiz, güvenliyiz. Cumhur İttifakı devam edecektir, bizde çatlama olmaz. Bir ne kerpiç ne toprağız. Kaya gibi Cumhur İttifakı'yız. Uluslararası gelişmeleri yakından takip etmektedir. Kayaların parçalanması gürültülü olur fakat sonuç vermez. MHP sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Türkiye'nin önderliğinde dünya barışını, emperyalist güçlere karşı olan mücadelede büyük bir başarı elde etmenin çabası içerisindedir. Oraya köstek değil yardımcı olmak lazım. O nedenle temennimiz barıştır, kaynaşmadır, dayanışmadır. MHP üzerine düşen her türlü sorumluluğu, her türlü fedakarlığı yaparak yoluna devam edecektir. MHP'yi anlamayanlar, kırık masalar üzerinde gelecek vadedenlerin, masayı nasıl dağıttıklarını utanmadan hatırlamaları gerekirken şimdi yol gösterici duruma düşmüşlerdir. Allah onları ıslah etsin." - ANKARA

Kaynak: İHA

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