MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa\'ya gitti

Politika

"Cumhur bizim, Türkiye hepimizin" açık hava toplantısı için Manisa'ya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve partililer tarafından il girişinde karşılandı.

"Cumhur bizim, Türkiye hepimizin" açık hava toplantısına katılmak üzere Manisa'ya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il girişinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve partililer tarafından karşılandı. MHP Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İl Başkanı Gonca Aras tarafından çiçek takdim edilen Bahçeli'yi, ilçe başkanları ve partililer elini öperek karşıladı. Bahçeli, karşılamanın ardından Yunusemre ilçesindeki bir otele geçti. Bir süre otelde dinlenen Bahçeli, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Açık hava toplantısı öncesinde otelde bir süre Manisa protokolü ile sohbet eden MHP Lideri Bahçeli, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na geçti. - MANİSA