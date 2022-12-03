Bahçeli-BİM gerilimi devam ediyor! MHP'li belediyenin son hamlesi olay oldu - Son Dakika
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Bahçeli-BİM gerilimi devam ediyor! MHP'li belediyenin son hamlesi olay oldu

03.12.2022 12:57

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri sebebiyle BİM'le parti arasında başlayan gerilim sürüyor. Son olarak Burdur'un Tefenni ilçesinin MHP'li belediyesi, BİM şubesinin girişine Bahçeli'nin sözlerinin olduğu reklam panosu yerleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin zincir marketlere fahiş fiyat tepkisinin yankıları devam ediyor. Bahçeli geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili, "Zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyim. Zincir marketlerin FETÖ ile irtibatı araştırılması gerekmektedir. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir" demişti.

BİM'DEN SERT YANIT GELDİ

Bahçeli'ye yanıt veren BİM Genel Müdürü Galip Aykaç ise, "Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli-BİM gerilimi sürüyor! MHP'li belediyenin son hareketi olay oldu

MARKETİN ÖNÜNE BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİN OLDUĞU TABELA ASTILAR

Bu tartışma giderek alevlenirken Burdur'un Tefenni ilçesinin MHP'li belediye başkanı Ümit Alagöz, dikkat çeken bir adım attı. Belediye, ilçedeki bir BİM şubesinin tam önüne Bahçeli'nin ilgili sözlerinin yer aldığı bir pano koydu.

MHP'Lİ BAŞKAN BOYKOT ÇAĞRISI YAPTI

Başkan Alagöz sosyal medyadan yaptığı paylaşımında halka "alışverişi yerel esnaftan yapmaları" çağrısında bulunarak şu sözleri kullandı: "Geçmişte de zaman zaman yerel esnafımıza sahip çıkma çağrıları yapmıştık. Bugün de Milletimizi ve tüm İlçe Halkımızı, yerel esnafımıza sahip çıkmaya çağırıyor, Milletimizi para ile terbiye etmeye kalkan bu kokuşmuş zihniyeti boykot etmeye davet ediyorum. #ZİNCİRMARKETLERBOYKOT #Bim"

İşte o paylaşım:

Bahçeli-BİM gerilimi sürüyor! MHP'li belediyenin son hareketi olay oldu
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Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli-BİM gerilimi devam ediyor! MHP'li belediyenin son hamlesi olay oldu - Son Dakika


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