MHP Genel Sekreter Yardımcısı: Üç hilal Türk ulus devletinin temel değerlerinin bekçisi olacak

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, "Üç hilal üniter Türk ulus devletinin ve Cumhuriyet'in temel değerlerinin bekçisi olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Özarslan yaptığı yazılı açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'nın 4 aşamalı bir stratejiye sahip olduğunu belirtti.

Bu stratejileri, "Türkiye içinde, Anayasa ve diğer hukuk kurallarına yansıyacak düzeyde sosyo-kültürel kolektif haklar elde etmek, bazı yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kullanarak federatif bir yapı, Türkiye içinde kurulacak bağımsız bir devlet ve Türkiye, Irak, İran ve Suriye devletlerinden koparılacak topraklarda, 'Büyük Kürdistan' devletini kurma hayali" olarak sıralayan Özarslan, bu stratejiye karşı, MHP'nin tavrının açık ve tartışmaya yer bırakmayacak kadar berrak olduğunun altını çizdi.

Bu dört aşamaya açıkça karşı olan ve bu hedeflerin önünde aşılmaz bir kale gibi duran MHP'nin, hiçbir dönemde tutumunu değiştirmediğini ifade eden Özarslan, MHP'nin kurulduğu günden bu yana, Lozan ve Cumhuriyet ile çerçevesi belirlenen Türk devletini kıyamete kadar ayakta tutmayı değişmez bir ilke olarak benimsediğini anlattı.

Özarslan, son dönemde ortaya çıkan bazı gelişmeler sebebiyle yapılan tartışmalarda, MHP ve Genel Başkan Devlet Bahçeli ile ilgili vezinsiz-kafiyesiz açıklama, yorum ve tahminlerin kendileri için hiçbir anlam ifade etmediğini vurguladı.

Asılsız ve mesnetsiz ifade sahipleri içinde, bölücü-yıkıcı parti temsilcilerinin bulunmasının şaşırtıcı olmadığına işaret eden Özarslan, MHP'nin, bu emellerin önüne geçen, aşılamayan bir abide gibi yükseldiğini aktardı.

Özarslan, şunları kaydetti:

"Umutsuzca çırpınışlar boşunadır. Üç hilal, üniter Türk ulus devletinin ve Cumhuriyet'in temel değerlerinin bekçisi olmaya devam edecektir. Günübirlik çıkarlar ve yaklaşan yerel seçimler sebebiyle oy avcılığına düşmüş, başta CHP olmak üzere diğer partilerin tavrı da dikkatlerden kaçmamaktadır. Tekraren hatırlatmak ve uyarmak isteriz ki üniter Türk ulus devleti ve Cumhuriyet'in temel değerleri, bizim açımızdan kırmızı çizgidir.

Yapılacak iş, bu konularda ikircikli davranmadan, açık ve net bir şekilde safını belli etmektir. Hem nalına hem mıhına vurmak suretiyle siyaset yapmak, bu değerlerin aşınmasına yol açmaktadır. Siyaset, hele hele bu değerler, çocuk oyuncağı değildir. Hafife almaya gelmez. Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelini oluşturan ilkeleri ve değerleri hiçe sayan, önemsemeyen veya hafife alanlar için hem siyaset hem de hukuk tarihimiz ibret verici örneklerle doludur. İbret verici bu örnekleri de dikkate almayanlar, küçümseyenler ve kendilerine bu örnekler üstünde güç vehmedenler için söylenecek tek bir söz kalmaktadır: Denemesi bedava..."