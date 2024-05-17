MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'e tepki gösterdi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, HDP eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın cezalarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Büyükataman, Özel'in terör odaklarına destek verdiğini ve Türk yargısını lekelemeye çalıştığını belirtti.

17.05.2024 12:55
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, HDP eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı 'Kobani davasında' verilen cezalara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i soru yağmuruna tuttu.

'Kobani davası'nda yargılanan HDP eski eş başkanları Selahattin Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Karara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yazılı açıklama yapan MHP Genel Sekteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve şürekası DEM'lenmeye devam ediyor. Devletimizin terörle mücadelede gösterdiği kararlı duruşun karşısında, CHP ittifak içinde olduğu terör odaklarına diyet borcunu ödemek için kolları sıvıyor, milletin düşmanları ile aynı safta yerini almakta hiç gecikmiyor. Kendini adaletin yerine koyan CHP Genel Başkanı'na göre 'adalet' milletimizin canına, malına saldıran ve aziz vatan toprağımıza göz diken kalleşlerin özgür bir şekilde aramızda dolaşması mıdır? 'Sırtımızı PKK/YPG/PYD'ye dayıyoruz' diyerek sokakları karıştıran, çocukları katleden provokatörlerin serbest bırakılması mıdır? Özgür Özel, 6-8 Ekim olayları davasında verilen kararın hukuksuz olduğunu neye göre iddia etmektedir? Bağımsız ve tarafsız Türk yargısının kararına leke düşürmeye çalışan Özgür Özel eczacı gömleğini çıkarıp terör örgütünün gönlünü hoş etmek için hakim cübbesi mi giymiştir? Türk yargısının kararlarına leke sürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Bağımsız Türk yargısı tarafından verilen ve millet vicdanında kabul gören bir karara 'hukuksuz' diyerek karşı çıkmak akıl tutulması değilse düpedüz emperyalizmin Kandil'deki eli kanlı uşaklarına selam çakmak değil midir" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi - Son Dakika

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