MHP Gördes İlçe Başkanlığına Turgut Yıldızhan seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gördes İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede tek aday olan inşaat mühendisi Turgut Yıldızhan, ilçe başkanlığına seçildi.

Gördes Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Ali Uçak'ın üstlendiği kongreye, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, AK Parti Gördes İlçe Başkanı Veli Dündar, MHP Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Sallıtepe, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kongrede bir konuşma yapan yeni İlçe Başkanı Turgut Yıldızhan, ilçede birlik ve beraberlik içinde çalışarak MHP'yi daha ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından, görevi devreden eski İlçe Başkanı Abdülrezzak Onat'a hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi.