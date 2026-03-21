Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP Heyeti Ramazan'da AK Parti'yi Ziyaret Etti

21.03.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti'yi ziyaret etti, çatışmaların sona ermesi temenni edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti'yi ziyaret etti.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasındaki bayramlaşma mesaisi başladı. Bu çerçevede MHP heyeti, bayram dolasıyla AK Parti'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti Genel Merkez binasında gerçekleştirilen görüşmede MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyeti, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet karşıladı. İki heyet arasında gerçekleştirilen görüşmede bölgede yaşanan çatışmaların bir an önce son bulmasına yönelik temennilerde bulunuldu.

Burada konuşan Uygur, başta Gazze olmak üzere Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Lübnan halkının zulme uğradığı bir süreçte Ramazan Bayramı'nın idrak edildiğini ifade ederek, zulümlerin ve çatışmaların son bulmasını temenni etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı politikalar ve İran'a yapılan saldırılara dikkati çekerek, Ramazan Bayramı'nın acıların son bulduğu, kardeşliğin ve barışın hem bölgede hem de dünyada hakim olduğu bir sürece vesile olmasını temenni etti.

"ABD'nin başında ipini Netenyahu'ya kaptırmış bir lider var, son derece üzücü"

Bölgede yaşanan çatışmaların arasında Türkiye'nin bağımsız olarak güçlü bir şekilde varlığının sürdürmesinin kıymetinin bir kere daha ortaya çıktığını dile getiren Durmaz, "Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Genel Başkanımızın bu konudaki hassasiyetleri, Türkiye'nin bir şekilde birileri tarafından bulaştırılmak istense de bu sürecin sulhla sonuçlanması için gösterdikleri gayretler son derece kıymetli. Umut ederiz ki bu haksız savaş ve saldırılar sona erer. Ne yazık ki dünyanın en güçlü ülkesi konumunda olan ABD'nin başında ipini Netenyahu'ya kaptırmış bir lider var. O yüzden çok üzülüyoruz. Dünyanın en büyük devletlerinden birisi olan, NATO'da da müttefik olduğumuz bir ülkenin bu duruma düşmesi son derece üzücü" diye konuştu.

"Milletimizin hakkını, hukukunu ve menfaatini her şeyin önünde tutan bir Türkiye var"

Uygur da Türkiye'nin coğrafya olarak dört bir yanında çatışmaların olduğu bir bölgede yer aldığını kaydederek, "Türkiye böyle bir coğrafyada huzur ve istikrar adası. Cumhur İttifakı olarak sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımızın birlikte, AKP ve MHP olarak merkezimize ülkenin menfaatlerini, milletimizin birliğini, beraberliğini ve bütünlüğünü alan bir ittifak olarak önceliğimiz 86 milyon içerisindeki her bir ferdimizin huzuru ve güvenliği. Sayın Cumhurbaşkanımız sıklıkla ifade ediyor, Türkiye artık eski Türkiye değil. 25 yıllık kazanımlarımıza bakıldığında, eser ve hizmet alanında heybemizin çok güçlü olduğu görülüyor. Bunun yanında, başta savunma sanayiimiz olmak üzere geldiğimiz nokta ile dış politika ve uluslararası siyasette arabuluculuğa ve diyaloğa dayalı diplomasi alanındaki çalışmalarımız da görülüyor. Dört bir tarafımızda çatışmaların olduğu bir coğrafyada Türkiye'yi güvenli limanda tutabilme, milletimizin hakkını, hukukunu ve menfaatini her şeyin önünde tutan bir Türkiye var" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Orta Doğu, AK Parti, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 11:43:12. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.