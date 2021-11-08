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MHP heyetinden Başkan Gürkan'a ziyaret - Son Dakika

MHP heyetinden Başkan Gürkan'a ziyaret

08.11.2021 15:52
MHP heyetinden Başkan Gürkan'a ziyaret

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, beraberinde MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP MYK Üyeleri Ömer Ekici ve Eyüp Gönültaş, İl Başkanı Mesut Samanlı ve beraberindeki heyetle...

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, beraberinde MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP MYK Üyeleri Ömer Ekici ve Eyüp Gönültaş, İl Başkanı Mesut Samanlı ve beraberindeki heyetle birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan, "Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakının ortağıdır. Memleketimizin istikbali, istikrarı ve istikameti açısından çok güzel işlerin yapılması noktasında çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partimizin Türkiye'mizin istikbali noktasında göstermiş olduğu feragat ve gayretten dolayı şükranlarımı ifade ediyorum. MHP Genel Başkan Yardımcımız Yaşar Yıldırım'ı Malatya'da ağırlamaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

Başkan Gürkan konuşmasının devamında Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kalıcı Listesine girme süreci ve Malatya tarihi hakkında da bilgiler aktardı.

Malatya'ya yıllardır defaten geldiğini belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım ise yaptığı konuşmada, "Malatya'ya yıllardır sürekli geliyoruz. Malatya'yı ve Malatyalıları seviyoruz. Türkiye'de Malatyalıların bir imajı vardır oda müteşebbislerdir. İcat ederler, ticaret ehlidirler. Vatanına, milletine, devletine, dinine bağlı insanlardır. Malatya'da olmaktan mutluyuz. Sayın Başkanıma verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Üç gündür Malatya'yı geziyoruz. Gösterilen misafirperverlikten dolayı Başkanıma ve Malatyalılara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Gürkan, Yıldırım'a günün anısına kayısı ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaretin ardından Büyükşehir Belediye Meclis Salonu da gezildi. - MALATYA

MHP heyetinden Başkan Gürkan'a ziyaret
MHP heyetinden Başkan Gürkan'a ziyaret
MHP heyetinden Başkan Gürkan'a ziyaret
MHP heyetinden Başkan Gürkan'a ziyaret

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP heyetinden Başkan Gürkan'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP heyetinden Başkan Gürkan'a ziyaret - Son Dakika
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