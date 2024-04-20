MHP Heyeti Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın\'ı ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Kamu-Sen ve TÜRKAV temsilcileri ve yönetimleri Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İl Başkanı Gökhan Gök, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, MHP Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan, Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre, Kamu-Sen Malatya İl Temsilcisi Fevzi Şahin, TÜRKAV Malatya Şube Başkanı Bünyamin Boran ve encümenler, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Birlikte iki ay ter döktük. Hamdolsun Rabbim bize zaferi nasip etti. Algılara Battalgazi'miz, Malatya'mız prim vermedi. Bizler bu makamları hizmet ve emanet olarak görüyoruz. Biz inanıyoruz ki 1977'de Malatya'da Hamido lakabıyla maruf şehit belediye başkanımız Hamit Fendoğlu'nun bıraktığı mirasa sahip çıkacağız. Bu emanetin ağırlığının bilincinde olarak bu yükü omuzlarımızda taşıyacağız. Malatya'mıza, Battalgazi'mize, halkımıza hizmet edeceğiz. Kıymetli Battalgazili hemşehrilerimiz müsterih olsunlar, emaneti yerde bırakmayacağız. En güzel şekilde Malatya'mıza, Battalgazi'mize hizmet için el birliğiyle çalışacağız. Rabbim bu güzel birlikteliğimizi bozmasın" dedi.
"Küllerinden doğan Malatya'da eserlerin her birinde imzası olacak"
Teşkilat olarak Başkan Taşkın'a görevinde başarılar dileyen Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise, "Kendisinin geçmişten gelen bir siyasi birikimi var. Bu görevi liyakatiyle yapacağına hiç şüphemiz yok. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Battalgazi ilçemizde bize ne düşüyorsa, gerek Ankara'da gerek yerelde, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, Ocak başkanımızla birlikte Malatya'mızın emrindeyiz. Bayram Başkanımızın çalışmalarını takdir ediyoruz. Geçmişten gelen bir bilgi birikimi var. Battalgazi'yi iyi yerlere taşıyacağı kanaatindeyim. Deprem sürecinde yıkılmış, dökülmüş bir Malatya'dan küllerinden doğan bir Malatya olacak. Bu konuda eserlerinin her birinde imzaları olacak. Seçimlerden alnımızın akıyla çıktık. Algı yapanlara karşı feraset sahibi Malatyalılar cevabını vermiştir. Battalgazi ilçemizi ayağa kaldırmak, eskisinden daha güzel yerlere getirmek ve şehrimizi yeniden yapılandırmak için Bayram Başkanımızı destekliyoruz, arkasındayız. Nazik ve misafirperver karşılamasından dolayı kendisine teşekkür ederim" diye konuştu. - MALATYA
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