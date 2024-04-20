MHP Heyeti Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP Heyeti Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ı ziyaret etti

MHP Heyeti Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın\'ı ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Kamu-Sen ve TÜRKAV temsilcileri ve yönetimleri Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. MHP heyeti, Taşkın'a görevinde başarılar dileyerek, Battalgazi ilçesini daha iyi yerlere taşıyacağına inandıklarını belirtti.

20.04.2024 12:35  Güncelleme: 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Kamu-Sen ve TÜRKAV temsilcileri ve yönetimleri Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İl Başkanı Gökhan Gök, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, MHP Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan, Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre, Kamu-Sen Malatya İl Temsilcisi Fevzi Şahin, TÜRKAV Malatya Şube Başkanı Bünyamin Boran ve encümenler, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Birlikte iki ay ter döktük. Hamdolsun Rabbim bize zaferi nasip etti. Algılara Battalgazi'miz, Malatya'mız prim vermedi. Bizler bu makamları hizmet ve emanet olarak görüyoruz. Biz inanıyoruz ki 1977'de Malatya'da Hamido lakabıyla maruf şehit belediye başkanımız Hamit Fendoğlu'nun bıraktığı mirasa sahip çıkacağız. Bu emanetin ağırlığının bilincinde olarak bu yükü omuzlarımızda taşıyacağız. Malatya'mıza, Battalgazi'mize, halkımıza hizmet edeceğiz. Kıymetli Battalgazili hemşehrilerimiz müsterih olsunlar, emaneti yerde bırakmayacağız. En güzel şekilde Malatya'mıza, Battalgazi'mize hizmet için el birliğiyle çalışacağız. Rabbim bu güzel birlikteliğimizi bozmasın" dedi.

"Küllerinden doğan Malatya'da eserlerin her birinde imzası olacak"

Teşkilat olarak Başkan Taşkın'a görevinde başarılar dileyen Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise, "Kendisinin geçmişten gelen bir siyasi birikimi var. Bu görevi liyakatiyle yapacağına hiç şüphemiz yok. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Battalgazi ilçemizde bize ne düşüyorsa, gerek Ankara'da gerek yerelde, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, Ocak başkanımızla birlikte Malatya'mızın emrindeyiz. Bayram Başkanımızın çalışmalarını takdir ediyoruz. Geçmişten gelen bir bilgi birikimi var. Battalgazi'yi iyi yerlere taşıyacağı kanaatindeyim. Deprem sürecinde yıkılmış, dökülmüş bir Malatya'dan küllerinden doğan bir Malatya olacak. Bu konuda eserlerinin her birinde imzaları olacak. Seçimlerden alnımızın akıyla çıktık. Algı yapanlara karşı feraset sahibi Malatyalılar cevabını vermiştir. Battalgazi ilçemizi ayağa kaldırmak, eskisinden daha güzel yerlere getirmek ve şehrimizi yeniden yapılandırmak için Bayram Başkanımızı destekliyoruz, arkasındayız. Nazik ve misafirperver karşılamasından dolayı kendisine teşekkür ederim" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Bayram Taşkın, Battalgazi, MHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Heyeti Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 Sur Belediyesi’ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan’a hakaret Bakanlık müfettiş görevlendirdi Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi
12:02 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir
11:08 AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim
11:00 AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var
08:13 Sahte bungalov ilanıyla 18 bin kişiyi dolandıran “Odacılar“ organize suç örgütü çökertildi Sahte bungalov ilanıyla 18 bin kişiyi dolandıran "Odacılar" organize suç örgütü çökertildi
12:30 Yeni yönetimin hiç insafı yok Beşiktaş’ta Berkay Vardar ile yollar ayrıldı Yeni yönetimin hiç insafı yok! Beşiktaş'ta Berkay Vardar ile yollar ayrıldı
12:08 Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı
11:50 Barıştılar mı Torreira ve Devrim Özkan’ın aynı yüzükleri takması kafa karıştırdı Barıştılar mı? Torreira ve Devrim Özkan'ın aynı yüzükleri takması kafa karıştırdı
09:58 Husumetlisini öldürdü, yakalanınca “Öldürme amacım yoktu“ dedi Husumetlisini öldürdü, yakalanınca "Öldürme amacım yoktu" dedi
09:57 Alkollü sürücü park halindeki motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç yaralandı Alkollü sürücü park halindeki motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç yaralandı
09:45 Tunceli Belediyesi’nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı
09:42 Yüksekova’da sürü halindeki yılanlar adeta Brezilya’nın ’Yılan Adası’nı andırıyor Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar adeta Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
08:34 Cevdet Yılmaz duyurdu Emekliler için özel çalışma yolda Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda
08:34 Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 13:29:30. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Heyeti Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement